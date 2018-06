VIDEO: Nejkrásnější cizinkou u nás je Paula Gonzalez z Kolumbie

Titul 1. Vicemiss Expat patří Slamet Wahyuni z Indonésie, korunku 2. Vicemiss Expat pak získala Monika Sotheavy Spáčilová původem z Kambodže.

"Nemohli bychom mluvit anglicky?" ptala se hned v úvodu rozhovoru pro iDNES.cz vítězka Paula Alejandra Gonzalez, neskrývající obavy z nedostatečné možnosti popsání svých bezprostředních pocitů z nemalého vítězství. Přes veškeré rozpaky se ale s češtinou celkem popasovala. "Umím hodně mluvit, ale český jazyk mi dělá hodně velké problémy," smála se teprve osmnáctiletá kráska. "Neumím ty pocity úplně popsat, ale jsem šťastná, že jsem soutěž vyhrála právě já. Jsem fakt šťastná," doplnila.

Titul 1. Vicemiss Expat patří Slamet Wahyuni z Indonésie, vítězkou Miss Expat 2012 je Paula Alejandra Gonzalez z Kolumbie, korunku 2. Vicemiss Expat získala Monika Sotheavy Spáčilová původem z Kambodže a Miss sympatie se stala Gruzínka Šorena Alanija.

Slavnostní večer, který proběhl v pražské Hybernii, odstartoval zpěvák Martin Pošta písní Sex Bomb od Toma Jonese. Stylový hit posloužil jako pomyslný červený koberec, po němž postupně nakráčely všechny krásky.

Letošní ročník měl podtitul "proměny ženy". Devět finalistek se ukázalo v několika disciplínách - kromě rozhovoru a promenády v plavkách to byla i přehlídka v kostýmech inspirovaných jejich rodnými zeměmi.

Poněkud exoticky působila i moderátorská dvojice, kterou utvořili herečka Anna Polívková a hlavní komentátor MF DNES Martin Komárek. Zpočátku bylo cítit, že se pořadatelé pokusili spojit dvě lidské duše vibrující na zcela jiné frekvenci. S postupujícím večerem ale nervy opadaly a moderátoři byli více bezprostřední a počáteční křeč mizela.

"Každý moderátor, byť já jsem amatérský moderátor, vnímá ohlasy publika, a ty mi připadaly ne-li slušné, tak rozhodně ne odmítavé. Zprvu nám to s Annou Polívkovou trochu skřípalo, nešlo nám to, protože každý jsme jiný typ. Byli jsme na sebe chvíli i nevrlí, ale někdy o polední přestávce, kdy jsme si sepsali definitivní scénář, tak to z nás spadlo," uvedl Komárek.

O vítězkách rozhodovala odborná porota, v níž vedle zástupců hlavních sponzorů zasedly i dvě známé osobnosti - moderátorka Lejla Abbasová a architekt Bořek Šípek, který mimochodem měl možnost sledovat i výkon bývalé partnerky Leony Machálkové, jež v průběhu večera zazpívala dvě písně.

"U dostihů je to na místa, tak ta první tři jsem měl správně, ale v jiném pořadí," prozradil iDNES.cz Šípek, který mezi českou a zahraniční krásou velké rozdíly nedělá. "Jsem spíš pro nějaký individualismus. Mně je jedno, odkud to je, hlavně když je to sympatické," doplnil se smíchem.

"Večer se mi moc líbil, i ve výsledcích jsem se až na malou odchylku shodla. A pokud jde o tyhle dívky, ta exotická krása - a teď to neberte jako od té, která není úplně Češka - je naprosto úžasná. Ty holky jsou tak krásné. Místy jsem si z toho sedala na zadek, byť jsem seděla," dodala z pozice porotkyně Lejla Abbasová.

V anketě čtenářů Revue iDNES.cz skončila Kolumbijka až druhá. Nejvíc hlasů dostala Šorena Alanija z Gruzie (výsledky ankety najdete zde).

Miss Expat se u nás volila už podruhé. Loni zvítězila Paulina Nakashole z Namibie.