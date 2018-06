Tyhle krásky žijí mezi námi, teď soutěží o titul nejkrásnější cizinka

Finalistky, o jejichž další cestě soutěží Miss Expat se rozhodne na velkém finále v lednu, pocházejí z Angoly, Kolumbie, Vietnamu, Běloruska, Gruzie, Indonésie, Mongolska, Nigérie a Kambodži.

Všechny si osobně prohlédla i vůbec první vítězka netradiční soutěže krásy Paulina Nakashole z Namibie.

"Jak jsem tak pozorovala finalistky, tak mohu říct, že bude z čeho vybírat," říká loňská Miss Expat, která uchazečkám o korunku nejkrásnější cizinky doporučila, aby si víc věřily.

"Měly by mít sebevědomí a měly by vědět, že každá dívka má svou vnitřní krásu. Je to velmi důležité, protože pak může mít každá dívka možnost vyhrát tuto soutěž, a má tak větší výhodu v této soutěži obstát. Vlastně bych tímto chtěla pogratulovat všem dívkám, které byly vybrány do finále, protože každá finalistka je už svým způsobem vítězka. Přeji jim mnoho štěstí," doplňuje první vítězka Miss Expat.

Pravidla soutěže krásy jsou jednoduchá. "Soutěž je určena pro všechny bezdětné dívky od 18 do 30 let žijící na území České republiky, pracující či studující, které se narodily s jiným než českým občanstvím. Jiné omezení pro zápis do soutěže není," vysvětlila Dana Gregorová, ředitelka g-company, která projekt organizuje.

Miss Expat 2011 Paulina Nakashole z Namibie

Velké finále Miss Expat proběhne 9. ledna 2013 v pražském Divadle Hybernia.