Miss Evropy není, ale Eiffelovku viděla

„Petr za mnou na finále přijel, tak jsme si to chtěli trochu užít a udělali si výlet. Toužila jsem vidět Eiffelovku a skoro jsem myslela, že to nezvládnu. Do sobotního finále soutěže totiž na nějaké procházky městem nebyl vůbec čas. Nakonec jsme to s Petrem dobře vymysleli posunuli jsme si o pár hodin odlet do Prahy a stihli oběhnout snad všechno, co stojí v Paříži k vidění. Byli jsme na malém i velkém Vítězném oblouku, v Louvru a samozřejmě také na Eiffelovce. Byla to nádhera. Oba máme památky moc rádi,“ říká Hortová.

Přípravy na Miss Europe zabraly studentce stavební průmyslovky měsíc. Deset dní strávila s dalšími šestatřiceti krásnými dívkami v Tunisku, kde se natáčely spoty, interview, různé klipy a hodně se fotilo. Z teplot kolem dvaceti nad nulou se pak všichni přesunuli do francouzských Alp, kde bylo naopak dvacet pod nulou. Poslední tři dny před samotným finále už patřily hlavnímu městu Francie. „Byly to velké teplotní skoky. V Paříži bylo docela teplo, asi deset stupňů,“ vypráví Hortová, jež nezapomněla celému příbuzenstvu nakoupit suvenýry v podobě Eiffelovy věže.

Nejvíc se sblížila se Slovenkou Tatianou Krčméryovou. „Byla moc fajn. Dost jsem si rozuměla i se Švýcarkou. Byla inteligentní a dalo se s ní mluvit i o něčem jiném než o módě,“ směje se.

Díky soutěži se Edita Hortová dostala poprvé v životě i ke golfu nebo k výuce orientálních tuniských tanců. „Moc mi to nešlo, ale bylo to velmi zábavné. Vůbec jsme se hodně nasmály.“

Než se vrátí Hortová znovu do školních lavic, užije si ještě týden jarních prázdnin. Zahálet moc nemůže, čeká ji zkouška z dospělosti. „Maturovat budu z češtiny, angličtiny, geodézie, mapování a pak musím ještě složit praktickou maturitu. Naštěstí mám hodné učitele, tolerují mi nepřítomnost ve škole a drželi mi palce i na Miss Europe. První, kdo mi gratuloval k úspěchu, byla dokonce moje třídní. Napsala mi textovku někdy v jednu v noci,“ říká Hortová.