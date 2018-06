Kde je Noid? Bučková se v kampani tulí k modelovi víc, než je zdrávo

Snímky pocházejí z kampaně, kterou Eliška Bučková fotila pro výrobce zdravotních polštářů. K modelovi se na fotografiích má možná víc, než je zdrávo.

Společně se válí v posteli, rozhořela se polštářová bitva, jeden hladí druhého a navzájem se krmí.

"Asi to Vaška trošku zvedne ze židle. Oba jsme hodně žárliví. Ale je to práce. Já dělám modeling, Vašek zpívá. Oba jsme profesionálové a tak to je," říká Eliška Bučková.

S profesionálním modelem se jí spolupracovalo dobře. "Byl to fakt hezkej kluk a během focení byla zábava. Ale v mém srdci je jenom jeden chlap," dodala Bučková, kterou Noid před dvěma týdny požádal o ruku a věnoval jí luxusní zásnubní prsten s briliantem. Svatba bude podle tradice do roka a do dne.