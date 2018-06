Miss Eliška Bučková: nahé tělo zakryla jen náplastí

Základem je samozřejmě Eliščina přirozená krása a šarm, což ale v konkurenci desítek dívek připravených na tvrdý boj nemusí úplně stačit. Arzenál Bučkové se bude samozřejmě skládat hlavně z velkého množství šatů.

Ty hlavní, které miss oblékne na finálový večer, pocházejí z dílny návrhářského dua Tomi by Noubikko. Jde o jasně zelené a zlaté róby. "Podílela jsem se na jejich tvorbě. Mám moc ráda třpytky, kterými jsou tyto šaty poseté, a navíc miluju zelenou a zlatou barvu, takže jsem s výsledkem moc spokojená," prozradila iDNES.cz Eliška.



Jedny z hlavních šatů, které by měly oslnit porotu na Miss Universe

Velmi zajímavý je národní kostým, který vytvořila návrhářka Jana Berg. Tuto róbu obleče Bučková v rámci disciplíny, kdy dívky z celého světa předvádějí šaty, které reprezentují zemi, ze které pocházejí. Při navrhování kostýmu se Berg nechala inspirovat Pražským Jezulátkem, hlavním prvkem modelu je dokonce část vyobrazení nástěnné výzdoby kaple sv. Václava. A na kolik si svůj originální výtvor návrhářka cenní? "Počkejte chvíli, spočítám to. No, i s botama by to vyšlo na pěkných sto tisíc korun."



Hlavním prvkem tohoto modelu je část vyobrazení nástěnné výzdoby kaple sv. Václava

Malým problémem byla vrchní část modelu, jež je ze zlaté krajky a tím pádem také průhledná. Eliška, která je silně věřící, trvala na tom, že nesmí být nic vidět. Přelepila si proto bradavky náplastí. "Šatům to nijak neuškodilo a já můžu být klidná, že nikdo pořádně nic neuvidí," prozradila s úlevou Česká Miss 2008.

Vlasy a make-up si bude Bučková před finálovým večerem upravovat sama. "Z toho mám strach. Kadeřník Christophe Scarfogliero mi podrobně ukázal, jak si mám sama učesat drdol, tak doufám, že to později podle jeho instrukcí zvládnu. Líčení snad nebude takový problém, jsem zvyklá se denně malovat."



Všechny šaty budou zdobit luxusní šperky



Ke krásné ženě patří i luxusní šperky, což platí i v případě vítězky soutěže Česká Miss. Tu budou ve Vietnamu zdobit originální klenoty z bílého zlata poseté brilianty od společnosti ALO diamons v celkové hodnotě dva a půl milionu korun.