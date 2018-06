Miss Earth Fajksová ve videochatu: Na Filipínách mi vyholili obočí

"Na Filipínách mi trochu oholili obočí. Byla jsem z toho překvapená. Pán mi dělal make-up a z ničeho nic vzal žiletku a normálně mi šmikl obočí," prozradila Tereza Fajksová ve videochatu, kde odpovídala čtenářům iDNES.cz.

Dlouho pěstované obočí jí oholil a na finále dobarvil tak, aby vypadala jako typická Barbie. To na Filipínách podle Fajksové zbožňují a právě to jí taky pomohlo k vítězství.

Kromě celkové výhry, která jí vynesla kontrakt na 400 tisíc korun, získala ocenění i jako majitelka nejkrásnější pleti a dostala hromadu mýdla.

Moderátor videochatu Tomáš Poláček ale obdivoval především zářivé bílé zuby mladé krásky. Ty má Tereza prý přírodní. "Byla jsem jednou na bělení zubů, zkusila jsem to, ale už bych do toho nešla. Každý to snáší jinak a já jsem na to asi přecitlivělá, doma jsem pak 15 hodin umírala bolestí."

Na svém těle prý nic umělého nemá, ale chápe ženy, které se chtějí třeba silikonem v ňadrech vylepšit.

"Když bych neměla prsa, tak bych si to klidně nechala udělat," prohlásila Fajksová, která bývala výbornou hráčkou volejbalu a dokonce porážela plážové víly Kiki a Maki, které se proslavily na olympiádě. "V šestkovém volejbalu jsme jim to vždy natřely," říká Fajksová, jejíž sportovní kariéru ukončilo bolestivé rameno.

Podívejte se na celý záznam videochatu s Miss Earth