Miss Earth patří v Česku Maláčové, příští rok to tak být nemusí

"Při zahájení soutěže Miss ČR 2010 sdělila prezidentka soutěže Taťána Kuchařová, že vítězky finále, které se koná 23. října nás budou reprezentovat v několika mezinárodních soutěžích, včetně Miss Earth. Je logické, že v roce 2011. Tuto informaci měla opřenou o jednání, maily

a smlouvu, která byla zaslána z Miss Earth," říká k celé kauze ředitel Miss ČR Jiří Adamec.

Licence Miss ČR - vlastní licenci na Miss International, Miss Supranational, Miss Europe Česká Miss - posílá své vítězky na Miss World, Miss Universe, Miss Earth a Mr. World

"Usmívám se situaci, že jsem místo omluvy byla označena za zlou, když jsem se bránila dnes prokázané lži ze strany Miss ČR. Licenci dnes nemají, je to jedna z jejich dalších verzí za posledních pár dní," kontruje ředitelka České Miss Michaela Maláčová. "Dle mých informací s námi organizátoři Miss Earth projednávají možnost několikaletého kontraktu. Vyjadřují nám spokojenost se spoluprací za posledních téměř šest let. Je evidentní, že v dnešním světě musíme být připraveni na všechno," dodává.

Redakce iDNES.cz získala exkluzivní vyjádření vedení Miss Earth, které skutečně potvrdilo, že jedinou držitelkou licence v Česku je Česká Miss. Za rok to tak ale být nemusí. "Vyjednáváme i s Miss ČR, spolupracovali bychom nejdříve v roce 2011," řekl iDNES.cz Rai Samson, produkční Miss Earth.

Kdo je tedy v celé kauze poraženým, se jednoznačně říct nedá. Pokud by totiž letošní vítězka Miss ČR stihla odletět na Miss Earth 2011 dřív, než by bylo národní finále starší soutěže krásy, Kuchařové prohlášení, že vyšle vítězky na tuto soutěž, by tak bylo pravdivé. Do té doby drží obchodní trumfy v ruce Maláčová, jelikož v byznysu platí "Co je psáno, to je dáno".

V celé kauze bohužel došlo k ještě jedné faktické chybě - prezidentka Miss ČR Taťána Kuchařová žila v domnění, že licenci Miss Earth drží v ruce odjakživa. To ovšem není pravda - od roku 2005 patří konkurenční České Miss. Tuto chybu již uznal i odborný poradce Miss ČR a její někdejší majitel Miloslav Zapletal.