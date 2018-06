MISS POD LUPOU: Fotbalistu už doma mám, říká Miss Earth Buranská

Poznámky na téma missky a fotbalisté Nikol Buranská řešit nemusí. "Já mám doma jednoho fotbalistu a to mi stačí," říká.

S Filipem Novákem (24), který hraje za Jablonec, žije tři roky. Přítel ji v soutěži podporoval, ale Buranská přiznává, že je z jejího úspěchu nakonec trochu nervózní.

"Už jen proto, že se nevidíme jako před soutěží. Žijeme spolu už třetím rokem, takže jsme na sebe hodně zvyklí," přiznala miss drobný problém ve vztahu.

Její partner totiž žije v Liberci, zatímco ona se teď přestěhovala do Prahy. "On to všechno zvládne. Jsme na to dva," věří Buranská.

Od finále už prošla řadou rozhovorů, focení a různých akcí. Nejvíc ji ale dojalo přijetí doma na Moravě.

"Přivítali mě přímo na radnici, dostala jsem krásnou kytici a víno, a když jsem přijela do Dřevohostic za babičkou, tak tam mě přivítala celá vesnice," popsala Česká Miss Earth 2014.