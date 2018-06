Bojím se Jana Krause, přiznala Miss Earth 2012 Tereza Fajksová

"Mám z pana Krause velký respekt a doufám, že mě bude šetřit. Žehlit umím, varuji dopředu! To jste chtěl po Terezce Chlebovské. Můžete na mně vyzkoušet třeba vysávání, to zvládám," prohlásila blondýnka, která bude hostem Show Jana Krause.

Pohotová kráska předvedla, že je na ostříleného moderátora připravená a nezaskočila ji ani případná otázka o splavnění řeky Labe.

Tereza Fajksová (druhá zleva) získala titul Miss Earth 2012 (Manila, 24. listopadu 2012). Ředitelka České Miss Michaela Maláčová a Tereza Fajksová (Praha, 11. prosince 2012)

"Teď se o to usiluje? Přiznám se, nevím o tom. Já jsem momentálně zachraňovala řeky na Filipínách. Mám na to i certifikát, že jsem zachránila řeku, že jsem ji vyčistila. Takže teď se budu snažit tady v České republice," prohlásila modelka.

Fajksová získala titul Miss Earth 2012 v Manile už 24. listopadu (o jejím vítězství čtěte zde). Domů se však dostala až po více než dvou týdnech. Na Filipínách totiž musela plnit povinnosti spojené se ziskem titulu a byla hvězdou nejrůznějších televizních show. Do Česka přiletěla s korunkou, ale jak prozradila, není to originál.

Miss Earth 2012 Tereza Fajksová po příletu z Filipín

"Originál je velice drahý a těžký. Zůstává v Manile a toto je jedna z prvních korunek Miss Earth, která je momentálně putovní. Také je těžká, ale není tak drahá," řekla kráska, která zatím pořád nestihla všem odpovědět na gratulační SMS.

"Mám samozřejmě radost. Chvíli jsme si na to museli počkat, ale společně s vítězkou Terezkou prožívám i takové malé osobní zadostiučinění, že ta soutěž krásy má smysl. Že česká krása ve světě pořád oslovuje. Je to čím dál složitější, konkurence je obrovská," řekla ředitelka České Miss Michaela Maláčová.

"Dostala jsem pár povzbuzení od svých přátel a známých. Od bývalého organizátora ne, ale to jsem ani moc nečekala. My s panem Zapletalem dnes máme korektní vztahy. Ale on už se z toho světa vzdálil a věřím, že se opravdu raduje z vnoučat a farmy. Myslím, že ani nesleduje další kroky soutěží krásy, takže bych se na něj nezlobila v tomto smyslu."

Dalším želízkem v ohni české krásy je Česká Miss 2012 Tereza Chlebovská, která v Las Vegas zabojuje 19. prosince o titul Miss Universe (více zde).

"Zatím si vede velmi dobře a jsem zvědavá, jak to dopadne, protože to by možná bylo už moc úspěchů za jeden rok. Ale držím jí pěsti," dodala Maláčová, která už vybírá finalistky pro příští ročník soutěže.

Česká Miss 2012 Tereza Chlebovská o svých šancích na Miss Universe