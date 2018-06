Miss Dvořáková je z postupu nadšená

HLASUJTE V ANKETĚ:

"Jana Hodinářová nerozvázala exkluzivní smlouvy o 'výhradním agenturním zastupování' s jinou agenturou, což je podmínkou účasti v dalším průběhu soutěže Miss ČR," zdůvodnil verdikt o jejím vyřazení prezident soutěže Miloslav Zapletal. - více zde

"Byla jsem překvapená, ale vzápětí samozřejmě nadšená," odpověděla jednadvacetiletá první vicemiss západních Čech na otázku, jak zareagovala na zprávu, že její konkurentka ze soutěže vypadla.

Martina Dvořáková se narodila ve znamení štíra. Oproti nejúspěšnějším topmodelkám na světě je spíš drobnější postavy, měří "jen" 171 centimetrů (míry: 93-60-88). Ve finále bude soutěžit s číslem tři.

Popularitu nepociťuje

"Šla jsem do baráže a nevěděla, co bude, a najednou jsem se dozvěděla, že postupuji rovnou do finále. Člověku to vyrazí dech a vzápětí má obrovskou radost," dodala půvabná černovláska s tím, že tíhu popularity zatím nijak nepociťuje.

"Pohybuji se převážně po Praze, a to je příliš velké město na to, aby mě lidé poznávali. Moje kamarádky mi blahopřály, ale většinou se zprávu o mém postupu do finále Miss dozvěděly ode mne. V novinách to objevili jen asi dva lidé z mého okolí," upřesnila studentka vyšší odborné školy se zaměřením na cestovní ruch v senohrabském hotelu S.E.N., kde zvítězila ve stolním tenisu, jedné ze sportovních disciplín, v nichž před zraky médií finalistky Miss ČR 2004 soutěžily.