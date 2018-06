Miss Domanská úspěšně odmaturovala a letos stihne nejméně tři dovolené

Devatenáctiletá Denisa maturovala na kyjovském gymnáziu a je ráda, že už to má za sebou. "Hlavní je, že jsem to udělala," řekla pro iDNES.cz. Začátkem října začne studovat na lékařské fakultě v Praze, obor zubní lékařství.

"Je to docela těžká škola, tak už jsem si půjčila nějaké atlasy anatomie a trošku jsem se začala učit latinu. Když jsou ale ty prázdniny, ještě mě to nenutí učit se, mám ještě spoustu dalších věcí na práci. Ale když bude to zkouškový, už budu muset," přiznala se modelka.

Modelka si léto nejraději užívá u vody. S rodinou už byla v Itálii, s přítelem Petrem se v září chystá do New Yorku a ještě má v plánu Egypt či Řecko. "Já mám hrozně ráda moře, vydržela bych tam skoro celé prázdniny. Už se těším za teplem, takže s kamarády nebo jen s přítelem někam pojedeme," prozradila.

Denisa doma neposedí a dokonce nemá problém jít na raft. Vydrží i výlet pod stan, bez líčení a šminek. "Protože mám ale ráda teplo, u nás je někdy problém chytit to dobré počasí. Když vám týden na raftech proprší a je tam zima, tak to není zrovna příjemné. Ale je tam sranda," řekla Denisa.

Česká Miss World 2011 začala s modelingem v patnácti. Jako modelka byla už v Miláně, Boloni, Římě, Paříži, Ženevě, Frankfurtu a Berlíně. Poněkud netradičně, v kroji, se předvede doma v Kyjově, kde se jednou za čtyři roky koná velká folklorní slavnost zvaná Slovácký rok.

"Já chodím každý rok na hody v kroji, takže se na to těším. Pozvala jsem také nějaké kamarádky z Miss. Některé věci z kroje jsem zdědila, třeba tradiční boty. To měla ještě moje prababička na svatbě mých rodičů. Kyjovský kroj si vezmu také do Londýna, protože je, podle mě, nejhezčí," dodala.

Na soutěž v Londýně se nijak zvlášť nepřipravuje, ale v Ekotechnickém muzeu v Praze 6 nafotila oficiální snímky. V prostorech, kde se natáčel také film Mission Impossible 4 s Tomem Cruisem, se Denisa díky stylistce Leoně Grešákové a fotografovi Vladimírovi Novotnému proměnila v nejcennější klenot muzea a éterickou antickou bohyni.