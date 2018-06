Miss Doleželovou trápí při StarDance bolesti

"Trénink jsme přerušili, protože jsem cítila bolest, která se zintenzivňovala při každém nádechu. Na oddělení rehabilitace mi pomohli od akutních problémů. Bohužel ale bolest povolila jen částečně, nemohu zatím trénovat s plným nasazením," postěžovala si Jana.



Jana Doleželová s tanečním partnerem Michalem Necpálem

Modelka se tanci nikdy předtím nevěnovala, teď tráví ve zkušebnách čtyři hodiny denně. Tréninky jí začaly s tanečníkem Michalem Necpálem na přelomu srpna a září. Zpočátku se trénovalo čtyřikrát týdně po dvou hodinách. S blížícím se prvním přenosem se však samozřejmě začala délka i počet tréninků zintenzivňovat. "Nyní trénujeme denně, tedy kromě pátku a soboty, kdy probíhají "projížděčky" a generálky přímého přenosu," vysvětluje.



Jana Doleželová při zkoušce na StarDance

"Naše tréninky jsou jako jízda na horské dráze. Chvíli se smějeme, chvíli se rozčilujeme... Zkrátka oba spontánně reagujeme na naše dílčí úspěchy či neúspěchy. Musí to být legrace nás někdy sledovat," říká Jana a vzápětí dodává, že Michal umí být pořádně přísný. "Vytkne mi každou chybičku. Je to ale dobře, protože přísný učitel odhalí a upozorní na více nedostatků. Kdyby byl shovívavý a ledasco by toleroval, určitě by mě toho naučil méně."

Na otázku, kdo je podle ní ze současné řady soutěže nejlepším tanečníkem, ale Doleželová odpovídá vyhýbavě. "Každý soutěžící je něčím zajímavý. U každého mě napadá spousta věcí, čím je originální a jedinečný. Někdo má přednost v tom, že je vtipný, někdo je zase dobrý herec. Každý vkládá do tance svou invenci... Nechci diváky ovlivňovat svým tipem na favorita či favoritku soutěže."

Jana sama patří mezi ty nejlepší. Skutečnost, že jejich dvojici zařadili porotci už třikrát na stupně vítězů, je pro ni velmi příjemná. "V podstatě na to ale nemyslíme. Soustředíme se od ukončení TV pořadu zase na další kolo, abychom diváky nezklamali, pobavili je a předvedli kvalitní výkon. Navíc hodnocení začíná v dalším díle zase od nuly. Myslím, že je potřeba nemyslet na skóre a pořádně si tanec užít, ať mají diváci na co koukat. Jde přeci o zábavný pořad," přiznává modelka.



Jana Doleželová a Michal Necpál

Taneční soutěž označuje za příjemnou, ale časově náročnou zábavu. Ostatní pracovní aktivity musely jít stranou. "Jednou týdně jsem v lékárně, kde se zaměřuji především na konzultační činnost a poradenství. Také se věnuji nadačnímu fondu, který podporuje výzkum a zkoušení nové metody protinádorové léčby. To je vše. Přehlídky a moderování jsem omezila na minimum."

Zda se půvabná brunetka protančí až do finále StarDance, je ve hvězdách, už teď je ale jasné, že tanec zůstane její vášní i po skončení soutěže. "Zřejmě nahradí jeden z mých několika oblíbených sportů, kterým jsem se věnovala ve volném čase. Tanec je totiž úžasný relax, navíc spojený s příjemnou hudbou," dodala Jana.