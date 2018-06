Miss Doleželová: Zahraničí mě neláká

Od té doby, co se pyšní titulem nejkrásnější ženy Česka, má práce mnohem víc a pochopitelně za lepší cenu, na druhé straně se zvýšily její každodenní náklady na život.

Bydlí v Praze a dojíždí do Hradce Králové, kde studovala farmaceutickou fakultu a kde občas vypomáhá v místní lékárně. "Dělám to, abych nezakrněla, abych se jednou mohla k farmacii vrátit," vysvětluje. V lékárně je až dvakrát týdně, ale v bílém plášti ji jen málokterý z návštěvníků poznává.

V showbyznysu si už také pomalu zvyká - dokonce i na odvrácenou tvář popularity. Když v srpnu odmítala jednu práci za druhou, snesla se na ni tvrdá kritika. "Měla jsem zánět ledvin, horečky kolem čtyřicítky. Každý, když má nemocenskou, má přece právo ležet v posteli," hájí svůj postoj.

V budoucnu by se nebránila nabídkám na moderování v televizi, jako třeba dostaly její kolegyně z Počasí. Na druhé straně ji však vůbec neláká zkusit modeling v zahraničí. "Vyjet na pár měsíců, to by šlo, ale být tam tři roky, to bych nechtěla. Mám to tady ráda a jsem závislá na přátelích a rodině."

V budoucnu by chtěla žít ve větším městě, ale říká, že jím nemusí být nutně Praha. Líbí se jí i Brno. "Prahu miluji, ale přijde mi trošku problematické vychovávat v ní děti. Bála bych se je pouštět ven." Tvrdí, že k jejímu rozhodnutí přispěje i názor partnera. Zatím má stejného, se kterým chodila před soutěží - právníka.