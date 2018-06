Miss Doleželová: Vydělávám dost, svlékat se nebudu

"Intimní partie jsem neodhalila ani v předešlých kalendářích. V budoucnu to rozhodně nebudu měnit. Věnuji se lékárenství a práci v lékárně a chci působit důvěryhodně. Kdybych se nechala fotit úplně odhalená, mohla bych důvěru u lidí ztratit," vysvětluje Doleželová.

"Nepřesvědčila by mě ani vysoká finanční nabídka. Jsem dostatečně finančně nezávislá a vydělávám dost na to, abych mohla žít spokojeně. Nepotřebuji k večeři sto řízků, když mi stačí jeden. Nepotřebuji létat dvakrát do měsíce na dovolenou. K odhalení nemám důvod ani motivaci," doplnila někdejší Miss ČR, pro kterou není kalendář pro rok 2011 žádnou premiérou.

Málokterá česká modelka se může pyšnit tím, že nafotila už šest kalendářů. Jana Doleželová měla štěstí na nabídky a jedna společnost si ji jako svou tvář vybrala už potřetí. "Pro tuto společnost jsem už fotila kalendáře z prostředí Jihoafrické republiky a Seychelských ostrovů," přibližuje modelka a doktorka farmacie.

"Ve výběru destinace mám volnou ruku a většinou se radím s fotografkou Miladou Čistínovou a vizážistkou Magdou Souškovou. Vybíráme taková místa, která jsou fotogenická a mají atmosféru. Snažíme se najít především nekomerční prostředí, ze kterého nevyzařuje konzumní společnost," pokračuje.

Na jedné z fotografií je společně s Janou zachycen místní domorodý saxofonista hrající v podvečerní atmosféře na pláži. V souvislosti s tímto snímkem si modelka vybrala jako kmotra svého kalendáře Felixe Slováčka, který během slavnostního večera zahrál na soprán saxofon a nově představený kalendář pokřtil stylově kubánským rumem.

"Cílem všech kalendářů, které jsme fotili, bylo zachytit prostředí, kulturu, obyvatelstvo a především atmosféru dané země. To se povedlo i tentokrát. Jsem moc spokojená," přiznává Jana, kterou na křtu podpořil i její dlouholetý partner Richard.

"Všichni se nás stále ptají, kdy bude svatba. My už ale rok a čtvrt stavíme dům v Podolí a je s tím tolik práce, že na nic jiného nezbývá čas. V lednu bychom se měli stěhovat do hotového a pak budeme řešit to, co bude aktuální. Možná nějaký další životní krok," prozrazuje.

"Svatba má pro mě důvod až ve chvíli, kdy budu chtít založit rodinu. Svatba a dítě spolu souvisí. Až na to přijde čas, bude obojí naráz. Nikdy jsem nic neplánovala, ale určitě je to otázkou blízké budoucnosti," doplňuje.