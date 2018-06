Miss Doleželová točí filmové Vary pro německou televizi

"Nejsem exhibicionista, i když si to trochu protiřečí s tím, co dělám. Vážně jsem ale raději nenápadná," říká Doleželová. I proto je možná nejšťastnější ve své lékárně, kterou otevřela v jistém obchodním centru v Praze, a lépe je jí také v roli moderátorky. Jistější se rovněž cítí při natáčení dokumentu o festivalu v Karlových Varech, který točí pro německou televizi MDR.

"Němci si mne našli a oslovili mne na spolupráci. Mohu zachytit filmový festival například z ptačí perspektivy, protože jsme zrovna dnes točili z helikoptéry. Nebo na večírek přijedu ve voze Rolls-Royce, což opět vymyslela německá produkce. Já si na podobná okázalá auta nepotrpím, bude to asi tím, že nerada budím pozornost, jak jsem již přiznala," líčí Doleželová.

Značnou pozornost ovšem paradoxně budila na Audi party v hotelu Imperial, kde byla v růžových šatech od Taťány Kovaříkové k nepřehlédnutí. Oblékla je již jednou na prezentaci vůně, která inspirovala známou návrhářku k jejich ušití. "V rámci této akce byly ušity troje šaty. Tyhle mají název Sexy a mně se tak zalíbily, že jsem je oblékla znovu," vysvětlila modelka.



Do Karlových Varů přijela obtěžkána několika kufry. Ne že by byla vybavena tak bohatým šatníkem, její cesta do lázeňského města ale vedla přímo z letiště. Spolu s přítelem se totiž zrovna vrátila z dovolené na pobřeží Francie. "Nestihli jsme jet ani domů, a tak jsme přijeli do Varů se všemi zavazadly. Na dva dny bych ale měla odjet do Prahy, takže si konečně vybalíme a na závěr festivalu už přijedeme o pár kilo lehčí," uzavírá Doleželová.