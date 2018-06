Miss Doleželová si hřála hada na prsou!

„Všechny kalendáře jsou dofocené. Jeden už je pokřtěný, ostatní dva budou slavnostně představeny v příštím týdnu,“ prozradila Jana.

Svou premiéru měl zatím kalendář pro společnost KPM CONSULT a.s., který se fotil v Jihoafrické republice. „Úspěch byl takový, že už jsem dostala nabídku nafotit kalendář i pro rok 2008. Tentokrát bychom se vypravili do Asie, ale jednání je v počátcích, tak to nechci zakřiknout,“ pokračuje vystudovaná doktorka farmacie.

Kmotrem kalendáře z JAR byl ředitel pražské ZOO Petr Fejk, který s sebou přinesl autentický kousek z jihoafrické přírody – krajtu královskou. „Je to nádherné zvíře, ale odhodlala jsem se ho jen pohladit. Kolem krku bych si ho určitě nedala,“ směje se Jana.

Na křest dorazila i Janina maminka Viktorie a nemohl zde chybět ani dlouholetý přítel Richard.

Příští týden se bude křtít kalendář Dany Dobřichovské a Petra Lakrona. Obdivovatelé této dlouhonohé krásky si tedy jistě přijdou na své. Mohou ji mít na očích v několika verzích. „Letos jsem měla opravdu úspěšný rok, doufám, že se mi bude dařit i nadále. Teď bych si chtěla trochu odpočinout, tak vyrážíme s přítelem na víkend lyžovat do Alp a plánujeme další výlety,“ dodává.