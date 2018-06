Miss Doleželová se loučí s kralováním

FOTOGRAFIE JANY DOLEŽELOVÉ ZDE

"Ten rok mi dal spoustu pracovních možností a příležitostí, které mohu využít v budoucnu, a posunul mě v životě dál," dodala Miss ČR 2004.

Rodačce z Uničova na druhou stranu naopak vzal spoustu volného času. Celkově prý ale bylo víc toho pozitivního.

"Nejzajímavější pro mě byl měsíc, který jsem strávila v Číně na soutěži Miss World. Ten mi přinesl spoustu nových kamarádek, nových poznatků a kontaktů, které teď využívám. Chystám se například za Miss Columbie," svěřila se Doleželová.

K farmacii se vrátím

Opustit svět modelingu se dosud poslední miss zatím moc nechce. K farmacii se prý ale jednou vrátí. "Ještě se budu pár let věnovat modelingu, momentálně mám dost nabídek i ze zahraničí, takže budu pendlovat mezi Prahou a zahraničím. K farmacii se vrátím později, až se nebudu moct věnovat modelingu. Pořád si udržuji kontakt, občas se podívám do lékárny - pracovně, takže na to snad nezapomenu."

Kromě možnosti prezentovat Česko na Miss World, kde se Doleželová probojovala mezi patnáct finalistek, získala taky na rok byt v Praze. Ten ale 11. dubna převezme nová kráska. Doleželová si proto v hlavním městě sehnala jiné bydlení.

A co přeje své nástupkyni? "Aby se setkávala jen s dobrými lidmi, aby nenarazila na ty falešné, a když už na ně narazí, tak aby jim nenaletěla," doporučila Doleželová.

Letošní sedmnáctý ročník soutěže doznal řadu změn. Asi tou největší je volba vítězek. Tentokrát totiž nerozhodne porota, ale diváci. Letos budou také poprvé v ČR zvoleny dvě královny krásy.

