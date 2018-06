Miss Doleželová prožije teplé svátky

„Z Kuala Lumpur se vrátím až 3. ledna, strávím tu tedy Vánoce i Nový rok. Je mi z toho trošku smutno, ale účast na této soutěži se nedala odmítnout,“ řekla kráska. „Asi na deset dnů mě přiletí podpořit můj přítel Richard, tak se tu nebudu cítit tak sama,“ dodala.

Stejné soutěže se v roce 2001 zúčastnila i první Česká vicemiss Zuzka Štepanovská. A jaké to bylo? „Neuvěřitelné! V té době mi bylo osmnáct let a byla to má první missí mise. Organizátoři se snažili, abychom si odvezly co nejkrásnější zážitky. Hodně jsme cestovaly, viděly jsme Borneo, národní parky… A ani mi tolik nevadilo, že jsem byla přes svátky mimo domov. Poprvé jsem zažila Vánoce v teple a budu na to ráda vzpomínat,“ svěřila se modelka.

Tenkrát se domů vrátila s obrovským úspěchem – vyhrála! „Byl to pro mě šok. Tenkrát jsem ještě neměla skoro žádné zkušenosti s modelingem. Porazila jsem i „vycvičené“ krásky z Jižní Ameriky!“ pochlubila se Štěpanovská.

Na co se může Jana Doleželová v případě opakování trumfu Zuzky Štěpanovské těšit? Vítězka obdrží finanční bonus a věcné ceny od sponzorů.

Jani, držíme palce a nevracej se s prázdnou!!!