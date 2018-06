Miss Doleželová: po pohádce natočí reklamu, kde ukáže nohy

Jednu z nich ale musela půvabná brunetka odmítnout, obě se totiž týkají holení a jedna konkuruje druhé. "Kývla jsem na reklamu na vosk na holení nohou a točím ji o víkendu. Je pro Francii a nabídku jsem získala na základě castingu. Shodou okolností přišla ve stejnou dobu další nabídka, tentokrát na reklamu na holicí strojek. Tu jsem ale musela odmítnout, byla to reklama konkurenční. A o kolik korun jsem přišla? Řádově o desítky tisíc," říká Doleželová.

Pozvání na filmparty k filmu Svatba na bitevním poli, kterou moderoval Martin France, ale odmítnou nemohla. V čele s režisérem filmu Dušanem Kleinem a dalšími herci se tady představila hostům, sledovala program i křest desky Svatba na bitevním poli od Čechomoru, který hudbu k filmu složil a nahrál. Její kmotrou se stala Zlata Adamovská, která Karlu Holasovi a Františku Černému, muzikantům z oblíbené kapely, vzdala za jejich práci hold a sama "bouchla" šampaňské.

Doleželová na večírek dorazila téměř rovnou z horských svahů, byla totiž na dovolené v Itálii. Nepřišla ale v zimním oblečení, naopak sváděla přítomné sexy topem s odhalenými zády. Mezi lyžováním v Itálii prý také stihla nakupovat. "Nakoupila jsem si letní věci, už tam vytáhli kolekce na letní sezónu," prozrazuje Doleželová. Dovolenou trávila s přítelem a partou asi deseti lidí a z Itálie ještě na pár dní přejela do Špindlerova Mlýna. "Sníh byl mokrý, takže to bylo pomalé lyžování, už to nebylo ono," uzavírá modelka.