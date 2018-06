Miss Doleželová plánuje lékárnu

"Když nejsem na cestách, snažím se aspoň pár dní v týdnu věnovat práci v lékárně. Pokud chci za tři roky získat atestaci, musím totiž mít praxi," říká Doleželová.

S tím, že by po ukončení aktivní kariéry modelky zůstala v branži, třeba jako majitelka agentury nebo skautka, která vyhledává nové zajímavé tváře, prý příliš nepočítá.

"Až skončím v modelingu, mám v plánu otevřít si co nejdřív vlastní lékárnu," tvrdí.

Pro náročné studium na farmacii se dívka původem z hanáckého Uničova rozhodla prý proto, že ji zajímalo lidské tělo a procesy, které se v něm odehrávají.

Na popularitu spojenou s korunkou Miss však Doleželová příliš nespoléhá.

"Možná, že by ze začátku do mé lékárny přišlo víc lidí, právě proto, aby je obsloužila Miss. Ale s žádnými davy rozhodně nepočítám. Nakonec stejně rozhodne to, co je je ve farmacii rozhodující. Odbornost a kvalita," dodává Jana Doleželová realisticky.