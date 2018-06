Miss Doleželová nafotila kalendář, hrála si na princeznu

15:53 , aktualizováno 15:53

Bývalá miss Jana Doleželová spolu s návrhářkou Marií Copps nafotila na zámku Štiřín kalendář Jana Doleželová - The Queen, který podpoří projekt Fashion for Help. Cílem je získat peníze na podporu výzkumu imunologické léčby.