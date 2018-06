Miss Doleželová: Modelingu dává sbohem, přednost má farmacie

"V posledních měsících jsem omezila své aktivity v modelingu, od kterého se postupně chci úplně odloučit a věnovat se především lékárenství a moderování. V oblasti farmacie mě baví konzultační činnost a poradenství pacientům. Při konzultaci s pacienty zjišťuji, že neustálé zvyšování informovanosti lidí je opravdu žádoucí a potřebné," říká.

Než se modelka stáhne do ústraní, stihne diváky ohromit svými tanečními kreacemi. Spolu s tanečníkem Michalem Necpálem totiž tvoří jeden z párů letošní řady StarDance. "Do tancování vkládám hodně energie a nadšení, protože mě baví. Je to určitě dáno i tanečním partnerem. Michal je výborný a spravedlivý učitel. Umí pochválit, zároveň umí být i přísný, což je dobře. Přísný taneční partner totiž odhalí a upozorní na více chyb.

Doufám, že naše píle přinese své ovoce a že se náš tanec bude divákům líbit. Jde přece o zábavný pořad, tak at se diváci baví," směje se.



Michal Necpál a Jana Doleželová

Doleželová je v tomto směru "netknutý laik", a jak sama říká, začíná od nuly. Rytmus jí ale není cizí. "Deset let jsem se učila v základní umělecké škole hrát na klavír a hraji dodnes, takže rytmus cítím a hudba je mi blízká. Ovšem tanci příbuzné sporty jsem nikdy nedělala a teď vidím, o jak pěkný pohyb jsem se připravila. Byla jsem vždy spíš lyžař a v poslední době i nadšenec do golfu. Možná se to ale po soutěži změní. Už teď je mi jasné, že konec StarDance pro mě nebude znamenat tečku za tancem," dodává nejkrásnější dívka Česka z roku 2004.

