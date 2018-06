Miss: Do erotických fotek bych nešla

FOTOGRAFIE:

Finále Miss ČR 2004

ČTĚTE TAKÉ:

Šestnáctou Miss je Jana Doleželová

V katalogu finalistek uvedla jako ženu, kterou obdivuje, princeznu Dianu. "Mám ale víc žen, které jsou pro mě ideálem. Maminka, babička, ale třeba také Marie Currie-Sklodowská."

Doleželová ale zatím nemá jasno, čemu se bude mimo povinností miss věnovat. "Vždy jsem chtěla dělat práci ve zdravotnictví, takže to možná využiji," naznačila nastávající absolventka farmaceutické fakulty.

"Školu ale přerušit nemusím, všechny státnice mám a chybí už jen obhajoba diplomové práce," řekla dvaadvacetiletá Doleželová. Přestože ji nyní čeká náročný rok, věří, že se ke zdravotnictví jednou vrátí.

Miss sleduje od šesti let

V modelingu přitom tmavovláska z Uničova není nováčkem. Věnuje se mu už dva a půl roku. Také soutěž miss sleduje pravidelně. "Poprvé jsem viděla první ročník. To mi bylo šest," překvapila prezidenta soutěže Miss ČR Miloslava Zapletala. Do soutěže ji sice přihlásil tatínek, ale jak řekla, pobídla ho k tomu.

Erotické fotky jsou nevhodné

Na dotazy novinářů všechny zvolené miss prohlásily, že se v jejich minulosti nevyskytují erotické fotografie, které by mohly jejich kariéře ublížit. To, že bývalá Miss ČR z roku 2001 Diana Kobzanová nafotila erotické fotografie, považuje Doleželová u miss za nevhodné chování. "Já bych do toho nešla," dodala.

Na závěr volby královny krásy v Karlových Varech se odehrála tradiční dražba korunky, která vynesla nadaci Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 600 000 Kč na rozvoj léčby rakoviny prsu. Rozdělilo se o ní celkem šest dražitelů.