Miss Divišovou chtějí do Trosečníka: Jíst kobylky? Ani náhodou!

„Ve volném čase šptrám italštinu, abych se lépe dorozuměla, protože s angličtinou tam moc nepochodím,“ uvedla.

Její program během pobytu v Čechách je pěkně nabitý. „Skoro každý den mám přehlídky, jsem zvaná na různé otevíračky a tiskovky, takže si ani pořádně neužiji mamky, která mi hrozně chybí.“

Při přehlídce v pražském Kongresovém centru se na mole objevily také missky Taťána Kuchařová, Renáta Czadernová, Míša Wostlová a Petra Macháčková.

V modelu Tatiany Kovaříkové se přestavila i šťastná maminka Vendula Svobodová. „Kuba je pro mě tím největším potěšením,“ řekla. „Dává mi ale pěkně zabrat. V noci moc nespí, takže jsem stále unavená. Karel píše texty, má hodně práce a veškeré ponocování je na mně,“ dodala. Únava na ní ale nebyla vůbec znát. Vypadala krásně a celý večer se usmívala.

Šebrle si v noci užívá

Největším potěšením pro přítomné dámy byla zajisté účast desetibojaře Romana Šebrleho. Přivedl s sebou kolegu z Ameriky a jeho cílem bylo ukázat mu kouzlo noční Prahy. „Chci, aby po návratu domů všem vyprávěl, že v Los Angeles to nežije tak jako tady,“ smál se. „Vyrážíme si užít noci. Tohle se mi nepovede často, maximálně jednou za tři měsíce a chci si to pořádně vychutnat. Teď nejsou žádné závody, tak si to mohu dovolit.“

4TET Jiřího Korna předvedl opět skvělou show. Zazpívali Lady Karneval, Yvettu, How deep is your love a Tears in heaven. Jejich povedená choreografie, kdy si Jirka Korn nandal na hlavu dámské kalhotky a ostatní členové koupací čepice, zvedala přítomné hosty ze židlí.