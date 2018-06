Miss Divišová se odhalila i s manželem pár dní před porodem

"Při focení jsme se všichni báli, abychom focení stihli a aby Markéta nezačala rodit. Teď bych si také přál, aby vše proběhlo v klidu a aby se dcera narodila v den mých narozenin, to by se nám dobře oslavovalo a Markéta by to měla jednodušší," řekl iDNES.cz natěšený a do porodu vousy zarostlý Tomáš.

Manželskou dvojici s potomkem v bříšku zvěčnil fotograf Václav Kastner.

Snímky si manželé pořídili především proto, aby na očekávaný příchod dcery Natálie na svět měli hezké vzpomínky. Jak totiž dodávají, malá přijde na svět v nejbližších dnech.

"Pořád u sebe nosím číslo na mého porodníka, porod očekávám každou chvíli. U dveří už stojí dva kufry, které neustále něčím doplňuji. A jestli se bude porod oddalovat, tak bude potřeba snad třetí kufr," uvedla se smíchem Markéta.

Markéta Divišová a Tomáš Fuxa se vzali 19. června loňského roku. Modelka a vicemiss tak už byla těhotná na svatbě.