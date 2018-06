Miss Divišová pózuje nahoře bez. To je maximum, říká

"Nestydím se takhle fotit, zvlášť když jsou pak výsledkem tak pěkné fotky, jaké udělal fotograf Honza Tůma. Nikdy ale focení nesmí překročit jistou hranici, nesmí být vulgární; a jak mi nevadí odhalovat prsa, tak od pasu dolů bych se rozhodně nesvlékla," říká Divišová.

S fotografem Janem Tůmou fotila odvážné fotky už na Mauriciu, spolupráce s ním byla tedy o to příjemnější. Jediné, co ji trápilo, byla její alergie. "Mám alergii téměř na všechno a zrovna jsem se fotila nahá v trávě, v polích, prostě mezi spoustou alergenů. Ale přežila jsem to."

Focení přežil i její přítel Tomáš Fuxa, kterého si plánuje příští rok vzít za manžela. V podobných věcech ji naopak podporuje, a když je to v mezích normy, nemá důvod být v nepohodě. Svoji Markétu má ale stejně nejraději jen sám pro sebe. Užil si jí na dovolené v Chorvatsku, kde pluli lodí po celém pobřeží. Na čtrnáct dní se mu pak Markéta vzdálila na řecký ostrov Zakynthos, kam vzala maminku.





"Byl to můj dárek k jejím narozeninám a užily jsme si to spolu. Jen mi tam praskl zub, pětka vlevo nahoře, takže si to musím jít rychle nechat spravit, je to vidět a samozřejmě je to nepříjemné pro moji práci. Té mám naštěstí stále dost, hodně točím reklamy, zrovna jsem na castingu, který by měl dopadnout doufám dobře, a jezdím za prací i do Rakouska nebo Německa," uzavírá Divišová.