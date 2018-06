Miss Czadernová: Šeredové závidím Itálii

Když se řekne Renáta Czadernová, málokomu se vybaví, že se jedná o letošní druhá vicemiss ČR…

Zřejmě je to proto, že Miss ČR není u nás jedinou soutěží krásy. Konkurenční soutěž Michaely Maláčové existuje druhým rokem, miss Miloše Zapletala oslavila osmnácté narozeniny a tak není divu, že už mají všichni v misskách zmatek.

Když to pojmu z jiného hlediska, proč si z naší vítězné trojice nepamatují zrovna mne, je to asi proto, že obě dívky, jak Taťána Kuchařová, tak Kateřina Pospíšilová se v bulváru před soutěží objevovaly nejvíce. Taťána v souvislosti, že je největší favoritkou a Katka díky herectví. Tím se zapsaly do paměti lidí už před vítězstvím.

Proto mě velmi potěšilo, že jsem se umístila na třetím místě, neboť první dvě místa byla předem daná. Určitě na sebe nechci cíleně poutat pozornost, tak jako to dělají některé bývalé missky, aby se za každou cenu v nějakém bulváru objevily. A to, že si mě nikdo nevybaví mi v podstatě nevadí, hlavní je, že na to budu celý život hezky vzpomínat já (směje se).

Sledovala jsi soutěž Miss v minulých letech?

Ano sledovala a i nadále sledovat budu. Určitě už se na soutěž budu dívat jinýma očima a budu vzpomínat.

Byl to tvůj sen zúčastnit se Miss? Kdo tě z dosavadních missek nejvíce zaujal?

Nedá se říci, že to byl můj životní sen, ten je úplně jiný. Prostě jsem tu soutěž zkusila - ze zvědavosti. Vzhledově se mi líbí Alena Šeredová, taky jí závidím tu Itálii.

Baví tě modeling? Dělala jsi ho už někdy před tím?

Zkušenosti mám, od doby kdy jsem do Prahy přijela studovat si předváděním přivydělávám. Více než modeling mě baví fotomodeling.

Je nějaká věc, kterou jsi si díky soutěži Miss mohla splnit?

Já doufám, že taková věc teprve přijde. Plánů mám plnou hlavu, tak snad mi to třetí místo k něčemu pomůže.

Co říkáš na konkurenční boj Zapletal versus Maláčová?

Myslím, že by se tito dva lidé měli místo věčných sporů spojit. Každá soutěž má něco v sobě, ale mám takový pocit, že každé taky něco chybí. Možná je to tím, že už je tady opravdu dlouho a chce to trochu pozměnit. Kdyby spojili síly, dokázali by možná vytvořit jednu soutěž, která by byla dokonalá. Nejde přece o kvantitu, ale kvalitu.

Máš přítele? Jak jste spolu dlouho?Co budoucnost?

Ano, přítele mám. Jsme spolu dva roky. Do budoucnosti nevidím a nerada o ní mluvím, bojím se, abych něco nezakřikla.

Kam se chystáš v létě?

V létě chceme s přítelem vyrazit někam k moři. Já bych chtěla do Lignana Sabbiadora v Itálii. Už jsem tam byla asi pětkrát a ráda bych se tam ještě podívala.