Miss Ivana Christová po 25 letech: Nikdy nezapomenu, jak mě vypískali

"Vzpomínám si na to, jak tehdy hala pískala a nebylo to vůbec příjemné. Tohle mě tak bolelo, že se ve mě probudila touha něco dokázat, jinak jsem to nijak neprožívala. Život jde dál. Měla jsem hodně práce v profesionálním modelingu a už jsem se k tomu příliš nevracela," řekla čtvrtstoletí od svého vítězství Christová.

Na královně krásy se porota shodla jednomyslně, ale publikum přijalo rozhodnutí s obrovskou nevolí. Moderátor Josef Dvořák se situaci pokusil zachránit výrokem, že i tak někdy přicházejí královny na trůn, ale skandál již byl na světě.

Podle kritiků bylo vítězství východoslovenské kandidátky dalším z řady národnostních ústupků. Ani sponzoři soutěže nebyli novou královnou krásy nijak nadšeni a na světové soutěže krásy nakonec putovala první vicemiss Jana Hronková.

Porotce si Christová získala údajně svým umírněným líčením, kontrastujícím s tvářemi dalších finalistek. Její tvář okouzlovala především dokonalou symetrií. Jenže diváci zkrátka dávali přednost atraktivnějším blonďatým dívkám s tupírovanými účesy.

Ivana Christová (43) se nedávno objevila v soutěži Souboj národů FTV Prima, ale jinak se více než v showbyznysu v Česku i na Slovensku prezentuje jako zástupkyně kosmetické společnosti. Soutěže krásy prý moc nesleduje.

"Dvacet let se věnuji charitě pro onkologicky nemocné děti a mám řadu dalších aktivit," uvedla Christová.

Ivana Christová (2013) Ivana Christová (1989)

První novodobá Miss už neváží 58 kilo jako při svém vítězství, po němž se uplatnila v tvrdém světě modelingu a v Americe dostala na titul časopisu Vogue. Přestože se několikrát snažila zhubnout, už to moc neřeší.



"Léta jsem si dávala dohromady imunitní systém a správné stravovací návyky. Kvůli tomu, že jsem se víc než deset let pořádně nenajedla, jsem prodělala několik kolapsů a operací," upozornila před časem na daň zaplacenou za štíhlou postavu.

Christová, která vystudovala střední průmyslovou školu a půl roku pracovala jako projektantka v Prešově, po zisku titulu Miss odjela do Dominikánské republiky na soutěž Miss Maja International 1989, kterou vyhrála. Poté začala působit ve Spojených státech jako modelka. Po pobytu New Yorku se přesunula do Paříže.

Ivana Christová shodila za 8 týdnů 10,5 kilo.

Život plný přehlídek, focení a titulních stran časopisů v jejích třiadvaceti letech zásadně změnilo těhotenství a narození dcery Daniely. S jejím otcem, francouzským podnikatelem vietnamského původu, však Christové manželství dlouho nevydrželo a v následujících letech zkrachovaly i její další partnerské vztahy. Přestože už dávno skončila s kariérou modelky, bývá stále terčem bulvárního tisku. "Nelituju vůbec ničeho, co jsem ve svém životě udělala," konstatuje Christová.

