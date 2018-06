Miss ČR Zuzana Jandová: Žiju právě tímto okamžikem. A užívám si

ODPOVĚDI ZUZANY JANDOVÉ NAJDETE ZDE

Dvacetiletá hnědovláska z Karviné, která se při výšce 180 centimetrů může chlubit mírami 91-63-95, sklízí v posledních letech jeden úspěch za druhým. Postupně získala tituly Miss Reneta, Miss léto, Miss Europesport a nakonec i titul Miss ČR 2008.

Není proto žádným překvapením, že má Zuzana bohaté zkušenosti nejen s modelingem, ale také s ne vždy příjemnou popularitou a bulvárem. "To, co o mně píší, ať už o rakovině, smrtelné nemoci a podobně, není pravda! Myslela jsem si, že dnešní populace už dávno ví, že bulvár je bulvár a s pravdou nemá nic společného."

Mateřství je pro miss citlivé téma

Čtenáře nicméně právě bulvární informace zajímaly ze všeho nejvíc. "Je pravda, že tvůj expřítel Chosé natáčel porno? A jak je to s tou oční chorobou a je pravda, že nemůžeš mít děti?", ptala se například čtenářka Katka.

"Chosého znám cca dva měsíce a o jeho minulost jsem se nijak zvlášť nezajímala a nezajímám, brala jsem ho takového, jaký je teď - v současnosti," odpověděla Zuzana a dodala: "A žádnou oční chorobu nemám, jsou to naprosté výmysly bulváru a s těma dětma... To je pro mě velmi choulostivé téma, ale když se mě zeptáte - budete jednou matkou? - odpovím vám - BUDU."

U Putnářové jsem dobro nepoznala

Zuzka se ještě svěřila, že spíš než dietám věří cvičení, že se svým současným přítelem Tomášem, s nímž žije skoro rok, je velmi šťastná a že na lidech se snaží vidět jen to dobré, ne vždy je to ale možné. Zvlášť když se podle ní jedná o první vicemiss Zuzanu Putnářovou. "Ne každý člověk ti sedne, ale když jedenácti holkám nesedne jedna, asi už půjde o něco víc než vzájemné nesympatie. Nechci roznášet drby a ani to není můj styl, na lidech se snažím v první řadě vidět to dobro, ale u slečny Putnářové jsem jej ještě nepoznala," napsala.

A čeho by nová Miss ČR chtěla ještě v životě dosáhnout? "Nejsem ten typ člověka, co dokáže říct - tak za deset let bych chtěla být tam a tam a dělat to a to. Jsem toho názoru, že každý den v životě a vlastně každou hodinu ze dne a také minutu z hodiny se může stát NĚCO, co ti totálně dokáže změnit pohled na život, něco, co ti přehodnotí priority, zpřeháže tvé cíle a mnohdy i sny... Takže já se převážně snažím žít přítomností, právě tímto okamžikem. A užívám si jej."