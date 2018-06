Miss ČR vybírala garderobu za milion

FOTOGRAFIE ZDE

Lucie si s sebou poveze i desítku modelů od návrhářky Kateřiny Balounové. "Jsou to šaty z hedvábného saténu s italskou krajkou a šifonem. Lucie má krásnou, ženskou postavu. Chceme ukázat její linie, zejména zvýraznit ňadra. Je krásné, když žena má takové přednosti," pochválila Balounová svou klientku.

Králová by se do Číny měla vypravit v listopadu. Celý měsíc tam pak stráví sama. Finále soutěže je stanoveno na 10. prosince a v přímém přenosu je uvidí i diváci v Česku na televizi Nova.

"Slibuji si super zážitek. Své šance nehodnotím nijak. Jedu si tam užít a reprezentovat budu hlavně sama sebe. Uvidíme, zda to vyjde, nebo ne," řekla Králová.

Do Číny si poveze mimo společenských modelů, večerních šatů, koktejlek nebo kostýmků také národní kroj. Pro samotnou soutěž si pak připravila tanec. "Bohužel budu tančit sama. Partnera do Číny nedostanu a snad to zvládnu," poznamenala.

Lucie neví, jak zvládne samotu

V Číně vítězka české soutěže dosud nebyla a těší se prý na zemi i na organizaci soutěže. "Bude zajímavé pozorovat přes stovku holek. Slyšela jsem, že mají plastiky. Jsem zvědavá na jejich chování i na pocity," uvedla.

Na náročné klání se prý připravuje hlavně psychicky. "Poprvé tam budu měsíc odloučena od domova. Nevím, jak zvládnu samotu. Musím zkoncentrovat psychiku, abych se samým steskem nesložila. Věřím ale, že to zvládnu," uvedla.

Svého kralování v Česku si prý dívka náramně užívá. "Musím říct, že mě to baví. Líbí se mi zkoušet si hezké šaty a chodit na přehlídky," sdělila. Svým nástupkyním v zápasu o nejkrásnější Češku nositelka letošní korunky radí, aby byly hlavně přirozené. "Měly by být takové, jaké jsou. To je základ všeho. I mně nejvíc pomohla přirozenost. Je třeba projevit svou osobnost a držet se svého přesvědčení," míní.