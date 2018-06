Miss ČR Sokolová: Bydlím sama. A je to skvělé!

* Zaslechla jsem, že jste se dala na golf. Jaký máte handicap?

Zatím žádný, čekají mě teprve zkoušky. Až pak budu moct hrát na hřišti. Bohužel nemám čas a na trénink se dostanu tak jednou za měsíc. Přitom trenér říkal, že mi to jde, že jsem talentovaná, ale chtělo by to chodit častěji.

* Takže golf je další z dovedností, kterou by měla novodobá miss zvládat?

Ten kurz golfu, stejně jako golfové oblečení, je jedna z cen, kterou jsem dostala společně s první a druhou vicemiss. Ale myslím, že se golf pro miss hodí. Golfové turnaje jsou velká společenská akce a kolikrát mě mrzelo, že si nemůžu zahrát.

* Od vašeho vítězství v soutěži Miss České republiky uplynuly čtyři měsíce. Má kralování nějaké zápory?

Mám mnohem méně času. S rodinou a kamarády se nevídám tak často jako dřív. Musím si také víc hlídat chování, protože reprezentuji. Ale pořád převažují klady. Rozhodně si své kralování užívám a nestěžuji si.

* Čím se liší dřívější neznámá studentka Kateřina Sokolová od Miss ČR Kateřiny Sokolové?

Teď už Kateřina Sokolová ví mnohem víc, co chce. Naučila se komunikovat s lidmi, má větší rozhled, začíná rozumět tomu, jak to chodí v showbyznysu. Je mnohem samostatnější.

* A potvrdila také jednu z tradic vítězek Miss, rozešla se s přítelem.

Je to pro mě už minulost, nechci to příliš řešit. S Tomášem jsme si přestali rozumět, bylo pár věcí, které se mi nelíbily, jako například jeho účast v reality show VyVolení nebo jeho aférka s herečkou Dominikou Kadlčkovou.

* Proč ty vztahy čerstvým miss nevydrží? Je chyba v partnerech, nebo spíš v těch dívkách?

Je to půl na půl. Holky se jako miss dostanou do jiné společnosti, začnou se kolem nich točit muži, kteří mají na kontech miliony, a z toho se jim mnohdy zatočí hlava. Ale změní se i ti kluci, začnou nepřiměřeně žárlit. Chápu, že to pro ně není jednoduché, ale aby ten vztah vydržel, musí být hodně tolerantní.

* Vám muži s tučnými konty také imponují? Upřímně, neznám totiž miss, která by si za životního partnera vybrala třeba automechanika.

Na peníze neberu takový ohled. Určitě je super, když je muž schopný vás zabezpečit, ale důležitější pro mě je, jaký je.

* I přesto jste v poslední době spojována se známými a movitými muži. Nejprve s bývalým manželem modelky Simony Krainové Bořkem Slezáčkem a nyní s Janem Charouzem, synem bohatého podnikatele a bývalého automobilového závodníka.

To, že o Honzovi začali psát jako o mém novém příteli, mě naštvalo. Je to jen můj kamarád. Jakmile se ve společnosti ukážu v doprovodu nějakého muže, hned je to můj přítel. Asi nesmím mít žádné kamarády, natož s nimi někam chodit.

* Další důležitá změna ve vašem životě je samostatné bydlení. Jaké to je, když osmnáctiletá dívka nemusí rodičům hlásit odchody a příchody?

Je to skvělé! Ze začátku jsem z toho měla strach, nevěděla jsem, jak budu zvládat všechny ty práce, jako je vaření, praní, žehlení. Jak se vyznám ve všech těch složenkách. Ale je to bez problémů a vím, že takhle chci bydlet napořád. Rychle jsem si zvykla na ten komfort, že si můžu dělat, co chci kdy chci.

* Jak se rodiče vyrovnali s tím, že vás ztratili z dohledu?

Mamka je zvyklá. Bydlí v Přerově, odkud jsem v patnácti odešla studovat do Prahy - a od té doby jsem bydlela u táty. Ten to stěhování teď možná nesl trochu hůř. Ale s oběma jsem denně v kontaktu, telefonujeme si. Takže z dohledu mě úplně neztratili.

* Není vám v novém bytě samotné smutno?

V tomhle to pro mě byla obrovská změna. Nás je doma šest, k tomu máme ještě kočku a psa, takže tam se pořád něco děje. Ale já si šrumec užívám po celý den, takže jsem ráda, když přijdu domu, mám klid a můžu být chvíli sama.

* Dostáváte pořád měsíční kapesné tisíc korun?

Ne. (směje se) To už padlo. Živím se sama, rodiče mi už nepřispívají.

* Jste samostatná, ale do maturity na gymnáziu vám chybí ještě rok. Nebojí se rodiče, že školy teď necháte?

Oba mě tlačí, abych školu dodělala. Ale mě by ani nenapadlo ji teď přerušit. Školu chci dodělat za každou cenu, pak bych ráda zkusila i vysokou. Lákají mě mezinárodní vztahy nebo cestovní ruch. Možná půjdu studovat školu mezinárodního obchodu do Velké Británie. Modeling je sice krásná práce, ale ve třiceti skončíte, a co potom.

* Modelingem se dnes živí tisíce dívek. Jak se dá mezi nimi prosadit?

Dneska už tak nezáleží na zevnějšku. Každá druhá je krásná. Důležitější je, jak vystupujete, jak se chováte, jak umíte jazyky.

* Vás před více než rokem z modelingové agentury propustili kvůli příliš ženským tvarům.

S modelingem jsem začínala ve čtrnácti letech. Asi po dvou letech jsem vyměnila modelingovou agenturu, která mě začala tlačit do toho, abych zhubla. To jsem udělala, ale oni chtěli, abych hubla ještě víc a víc. To se mi nelíbilo, nechtěla jsem skončit jako kostra, a tak jsem odešla. Vlastně to vítězství v Miss pro mě byla tak trochu satisfakce. Ukázala jsem jim, že úspěchu se dá dosáhnout i jinak.

* Herci mají Oscary, hudebníci Grammy. Jaké nejvyšší mety mají modelky?

Určitě módní přehlídky pro návrháře, jako je třeba Dolce & Gabbana nebo Armani, prostě být modelkou na nejprestižnějších módních událostech. Ale to můj sen není. Tyhle velké akce na mě působí jako obyčejná módní přehlídka. Rozhodně se mi nepodlamují kolena z těch slavných jmen. Modeling mě baví, ale nemám žádnou konkrétní metu.

* To mě překvapujete. Měla jsem za to, že dívky se chtějí stát miss právě kvůli tomu, aby se dostaly mezi slavné modelky.

Jsem v tomhle jiná. Ani ta Miss u mě nebyla žádný vymodlený dětský sen. O té soutěži jsem poprvé začala uvažovat asi měsíc před uzavřením přihlášek. Modeling mě lákal dřív, ale když jsem poznala, jak to v něm chodí, můj vztah k němu se změnil. Je to pro mě způsob, jak si vydělat dobré peníze, abych se zajistila do budoucna a mohla se věnovat věcem, kterémě opravdu zajímají. V modelingu jste jenom věšákem pro oblečení, nikoho nezajímá, jaká jste. A já bych chtěla jednou v životě něco dokázat, ukázat, že nejsem jen hezká tvářička, ale že je ve mně něco víc.

* V listopadu se chystáte na Miss World, která se bude konat v Číně. Už máte nastudované nějaké příručky?

Zatím ne, ale máma si tu přípravu užívá. Takže už mi shání knížky o Číně a prý mi všechno důležité a zajímavé podtrhá. (směje se) Těším se tam, je to jedinečná příležitost se do Číny podívat. Ale ty příručky přijdou na řadu až později. Zatím spíš piluji angličtinu, protože ta tam hraje velkou roli. A pak mě čekají zkoušky nových šatů. Viděla jsem návrhy Josefa Klíra a moc mě nadchly.

* Titul Miss World loni vyhrála Taťána Kuchařová a je nereálné, aby dva roky po sobě vyhrály dívky z jedné země. Není to demotivující?

Asi trochu jo. Je pravda, že nemám šanci vyhrát. Ale pořád mám cíl, aby se mi podařilo probojovat se do finálové dvanáctky. Chci pro to udělat maximum.