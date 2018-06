Miss ČR se prodává, bývalý šéf Zapletal je rozladěný

O agenturu, které nyní šéfuje Moťovského manželka Kateřina, projevila zájem developerská společnost Central Group. Intenzivní jednání probíhají podle informací iDNES.cz několik dnů. "Jistá jednání v této věci skutečně proběhla, ale v tuto chvíli nemůžeme potvrdit, že by padlo nějaké definitivní rozhodnutí," potvrdil iDNES.cz výkonný ředitel společnosti Aleš Novotný.

Samotná APK/2 se k možnému prodeji agentury teprve vyjádří. "Brzy vydáme oficiální prohlášení," uvedl bez dalších podrobností mluvčí APK/2 Zdeněk Kohák.

Bývalý majitel soutěže Miloš Zapletal je z dění kolem Miss ČR značně rozladěný. "Jsem z toho nešťastný, doslova se na to nemůžu dívat, jak se Miss ČR propadá po té katastrofě, co se stala panu Moťovskému. Není mi to jedno, je to moje dítě a to víte, že mě to štve," řekl iDNES.cz. Jaké kroky v celé věci případně podnikne, ale nechtěl sdělit. "Nechci o tom teď mluvit, všechno je stále nejasné." Popřel však, že by v kauze figuroval jako možný kupec.

Problémy v APK/2 začaly v srpnu letošního roku, těsně po zmizení podnikatele Jana Moťovského. Nejistá situace způsobila, že soutěž začali opouštět vlivní klienti a inzerenti. Situaci poté měla zachránit podnikatelova manželka Kateřina, která se na konci srpna stala ředitelkou a mohla tak zastupovat svého muže. Jenže konkurenční soutěž Michaely Maláčové Česká Miss mezitím vytáhla eso z rukávu: s Novou uzavřela exkluzivní smlouvu, z níž vyplývá, že jedinou soutěží, která se příští rok na Nově objeví, bude právě konkurenční Česká Miss. - čtěte Nova se loučí s Miss ČR, exkluzivitu má konkurenční soutěž Maláčové

"Televize Nova přichází o velice kvalitní pořad pro své diváky," komentoval tehdy výsledky jednání mluvčí Kohák.

Miss ČR, která se pořádá od roku 1989, patří Moťovskému od loňského března, kdy ji koupil od Miloše Zeplatala. Ten za ni inkasoval několik desítek milionů.- Podnikatel Moťovský koupil za desítky milionů soutěž Miss