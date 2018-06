Miss ČR řeší problém, porotce se zamiloval do finalistky

"Není to ideální stav, ale na druhou stranu láska je mocná čarodějka a tohle se může stát," řekl iDNES.cz ředitel Miss ČR Jiří Adamec, který se s podobným problémem v rámci soutěže setkává za její jednadvacetiletou historii vůbec poprvé.

Co na to šéf? "Šance ovlivnit tímto vztahem porotu jsou nulové," říká Jiří Adamec.

Jelikož je celá událost i pro něj velkým překvapením, netuší, jak budou v celé záležitosti postupovat dál. "Možná Ondřeje samotného napadne, aby ze soutěže odešel, tedy potvrdí-li se to, ale nerad bych předjímal, ještě jsme o tom nemluvili," dodal Adamec s tím, že celá záležitost může finalistce paradoxně ublížit než pomoci.

"Jsem naprosto přesvědčen, že šance ovlivnit tímto vztahem porotu jsou nulové. Domnívám se, že všichni porotci budou bdělejší a o to víc dávat pozor. Myslím, že tu dívku to spíš přibrzdí, než aby jí to pomohlo," tvrdí Adamec.

Pár, který se do sebe zamiloval zřejmě během červnové školy Miss ČR v Dubaji, je momentálně v Londýně, kde si podle informací iDNES.cz společně užívá týdenní dovolenou.

Pýcha označil fotografii za fotomontáž.



Petra Venclová (druhá zprava) postoupila do finále na pražském castingu

Miss ČR patří od letoška novému majiteli, společnosti Central Group, která ji loni odkoupila od Kateřiny Moťovské, manželky pohřešovaného podnikatele. Soutěž se změnila v charitativní projekt a dřívější jarní finále se nyní koná na podzim, přesněji v říjnu. Celá show bude mít dvě části, přičemž je spojí dokument natočený právě na škole Miss ČR v Dubaji, který okoření svým komentářem zpěvačka Lucie Bílá.- čtěte Miss ČR odtajnila finalistky, soutěží nově provede i Bílá