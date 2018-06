Miss ČR prý po otci krásu nezdědila

ON-LINE ROZHOVOR S JANOU DOLEŽELOVOU ČTĚTE ZDE

Sedmapadesátiletý inženýr strojírenství Josef Doležel kromě Jany vychoval spolu s manželkou devětadvacetiletého syna Martina. Bydlí v Uničově, za prací dojíždí do Chrudimi.



Co na úspěch dcery říkalo okolí

Reakce byly až nečekaně kladné. Zrovna včera mě na ulici zastavila jedna paní a děkovala nám za to, jak jsme vzorně reprezentovali Uničov. Další známý mi vyprávěl, že ve chvíli, kdy vyhlásili, že se vítězkou stala jedenáctka, celý jeho panelák se otřásal tak, jako kdyby padl gól. V našem domě to prý bylo stejné.



Po kom Jana zdědila krásu

No tak po mně určitě ne, to každý vidí (smích). Takže určitě po mé manželce. Po mně snad jen to, že nemám sklon k tloušťce, přestože jím všechno.



Který předmět jí ve škole nešel

Říká se, že děvčatům nejde matematika, ale Jana neměla ani s ní problémy. Vždycky se dobře učila a nedá se říct, že by jí něco nešlo.



Jak ji rok kralování změní

Janě není sedmnáct, ale dvaadvacet. A ten rozdíl je znát. Nečekám, že by se nějak změnila. Pozná nové lidi, novou práci, bude víc cestovat, ale nemyslím, že ji to výrazně změní. Věřím tomu.



Co uvaříme, když Jana přijede domů

Ona jí zdravě, takže třeba květák, ten má hodně oblíbený. Maso moc nemusí, je na zeleninu.



Co jsem od Jany dostal na Vánoce

My máme v rodině takový zvláštní systém. Dáme dárky na hromádku a pak rozdáváme, takže není vždy jasné, od koho který dárek je. Většinou tedy hádám nebo mi to řekne manželka. Ale nejčastěji dostanu nějakou kosmetiku. (Jana: A co ta košile, tati?) Jo, vlastně, teď jsem dostal ještě košili.



Co se mi líbilo v Karlových Varech

Už dostat se do finále byl úspěch, splněný sen. Oba jsme to brali, že pobyt ve Varech je něco navíc, že si to tam budeme spíš jen užívat, že se budeme bavit, a ne nervovat. Ještě na generálce jsem v legraci prohlašoval, že naše rodina je jediná, co na finále přijela vlakem a odjede autem. Nakonec mi to vyšlo...



Jak jsme slavili vítězství

Ani moc ne. Z Karlových Varů jsme přijeli v neděli večer a v pondělí jsem šel do práce.



Jaké to je vidět dceru na titulních stránkách

Obvyklé to moc není, ale zvyknout se dá na všechno (smích). Vážně: je to samozřejmě příjemné.



Jana Doleželová, Miss České republiky

dcera Josefa Doležela



Je jí 22 let, před měsícem se stala šestnáctou českou Miss. Od čtrnácti let studuje farmacii - nejprve na střední škole, v červnu bude obhajovat diplomovou práci na farmaceutické fakultě. Svůj život odmítá dopředu plánovat. I díky vítězství v soutěži Miss se v nejbližších letech chce věnovat hlavně modelingu, v "záloze" má farmacii. "Možná si v padesáti otevřu lékárnu v Uničově na náměstí. Proč ne?"

Co mě po volbě Miss nejvíc zaskočilo

Měla jsem asi dostatečně jasnou představu o tom, co se může stát, kdybych vyhrála, že mě vlastně ani nic nezaskočilo. Počítala jsem i s takovou tou typickou falešnou přejícností, kdy vám někdo afektovaně blahopřeje a přitom za zády říká něco jiného. I k tomu samozřejmě došlo.



Jak proběhlo stěhování z kolejí do nového bytu

Jsem zvyklá, že mám vždycky víc domácností a že si musím moc dobře pamatovat, kde co mám. Momentálně mám část věcí na kolejích a něco doma v Uničově. A to stěhování do pražského bytu, jehož roční pronájem byl jednou z cen v soutěži Miss, právě probíhá. Ale není tak moc velký a stěhování bude rychlé.



Kam se chystám na dovolenou

Určitě pojedu do Turecka na desetidenní zájezd, který dostalo všech dvanáct finalistek. S tolika dívkami jsem ještě na dovolené nebyla, ale bude to určitě zajímavé... Jako každý rok chci jet do jižních Čech na sportovní kurz. Klasickou dovolenou s partnerem asi zruším, protože chci rok, který mě čeká, maximálně využít třeba k získávání nových pracovních příležitostí.



Jak často jezdím domů

Od finále Miss jsem na víkend domů pokaždé přijela, ale jen tak na jeden den.



Nejužitečnější lék

Ten, který zabere!



Oblíbený sport

Aktivně plavání, cykloturistika a nohejbal. Ráda se dívám na hokej, dostala jsem se na pár zápasů na mistrovství světa. A samozřejmě fotbal. Chtěla bych se podívat na Euro, ale zatím nevím, jestli se kvůli práci do Portugalska dostanu, je to přece jen dál. Zatím jsem měla tu možnost čestným výkopem zahájit ligový zápas mezi Sigmou Olomouc a Baníkem Ostrava.



Jaké to je vidět se na titulních stránkách

Ani nevím, naštěstí to nestíhám moc sledovat. Občas mi kamarádi nějaký časopis donesou nebo vystřihnou fotku, ale nějak moc to neprožívám.



Kde jsem zatím byla nejdál

Cestuju moc ráda, ale zatím jsem nebyla dál než v Evropě. To se díky mému vítězství změní, protože mám jet na Miss Universe do Číny.