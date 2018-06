Miss ČR míří na Českou televizi, průvodci se stanou Gott a Bílá

Ředitel soutěže a režisér Jiří Adamec si nové pojetí projektu pochvaluje, i když se od té původní verze na Nově, která se vyznačovala specifickou zábavou, značně liší.

"Volba spolupráce s Českou televizí plně odpovídá novému pojetí soutěže. Televize veřejné služby a Miss ČR - to jde to výborně dohromady, doslova to k sobě patří. Jsem rád, že se nám podařilo obnovit tradiční spojení Miss ČR s Českou televizí, která má s charitativními projekty bohatou zkušenost," uvedl Adamec, který byl přitom dvorním režisérem právě Novy a podílel se na pořadech jako Novoty či Dobroty.

Hlavní změny - soutěž se mění na charitativní projekt - Miss ČR se z Novy přesouvá na Českou televizi - castingy budou na jaře, finále na podzim - k soutěži vzniknou dva celovečerní programy, kromě finále i speciální díl, kterým provedou Karel Gott a Lucie Bílá

Změn, kterými Miss ČR projde, je ale víc. Finálové klání probíhalo vždy na jaře, letos se přesune na podzim. Souvisí to s organizačními změnami, které nastaly loni v říjnu poté, co soutěž odkoupila od Kateřiny Moťovské společnost Central Group. Zmizení podnikatele Jana Moťovského totiž na půl roku zcela zbrzdilo veškerá jednání, a pořadatelská agentura tak musela změnit strategii, aby letošní ročník vůbec proběhl.

"Cílem bylo vytvořit soutěž, která bude vážená, konzervativní a na druhou stranu moderní a divácky přitažlivá," komentuje novou podobu Miss ČR její prezidentka a Miss World 2006 Taťána Kuchařová.

Zajímavostí je, že k celému projektu vzniknou také dva celovečerní zábavné pořady. Kromě říjnového finále to bude dubnový pořad, v němž se představí dřívější vítězky soutěže s dalšími hosty. Moderátory večera se pak stanou Karel Gott a Lucie Bílá.



Jiří Adamec, Miss ČR Zuzana Jandová, Taťána Kuchařová a Miloš Zapletal

"Dva celovečerní pořady s půlročním rozestupem jsou z hlediska mediálního pojetí ideální. Velmi rozumným krokem je taky přesun jarního finále na podzim," dodává někdejší majitel Miss ČR a současný odborný poradce Miloš Zapletal.

Soutěž krásy začne pořádat castingy na jaře a proběhnou jako tradičně v Praze, Brně a Ostravě.