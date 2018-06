Miss ČR končí, Maláčová soutěže spojuje a nechává si vlastní značku

Soutěž krásy Miss ČR vznikla v roce 1989, tehdy pod názvem Miss Československo. Historicky první vítězkou se tehdy stala Ivana Christová.

Soutěž až do roku 2008 vlastnil podnikatel Miloslav Zapletal, který ji prodal svému tehdejšímu společníkovi, podnikateli Janu Moťovskému. Ten měl soutěži dát novou tvář a České Miss, která již byla tři roky na trhu, vybudovat tvrdou konkurenci. Podnikatelovo zmizení ale vše zkomplikovalo a chvíli to do konce vypadalo, že se jeden ročník neuspořádá.

V té době se do hry vložila právě Kunovského společnost Central Group, která po půlroční pauze dokázala motor znovu nastartovat. Do vedení soutěže Kunovský jmenoval Jiřího Adamce, Taťánu Kuchařovou a Miloslava Zapletala, který byl hlavním poradcem. Stávající sestava byla v čele Miss ČR do května letošního roku, než došlo k uzavření dohody mezi Kunovským a Michaelou Maláčovou.