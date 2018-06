Miss ČR Kateřina Sokolová: Lechtivějších snímků se nedočkáte

Odpovědi Kateřiny Sokolové najdete ZDE

Pro osmnáctiletou studentku třetího ročníku všeobecného gymnázia z pražských Průhonic má vzdělání v životě prioritu. "S vysokou školou rozhodně počítám. Zatím bych se chtěla zaměřit na mezinárodní spolupráci nebo cestovní ruch. Chci hlavně dělat kreativní práci, která mě bude bavit a u které budu komunikovat s lidmi," napsala čtenářům iDNES.cz.

Kateřina měří 177 centimetrů a pyšní se mírami 91–67–94. Ráda sportuje a diety prý nedrží. "Jím všechno možné, akorát jídlo omezuji po sedmé hodině večer," odpověděla. Se svou postavou je naprosto spokojená, i když přiznala, že její bujnější poprsí není pro práci modelky příliš ideální. "Už jsem s tím měla problémy, asi rok zpátky mi ve Vídni zrušili pár přehlídek."

Katka ale tvrdí, že by se nikdy nesnížila k tomu, aby nafotila erotické snímky, jak to udělaly některé její předchůdkyně. "Lechtivější fotky odmítám, takže se ničeho takového asi nedočkáš," odpověděla zvídavému čtenáři.

Prozradila také, že při finále se nejvíc bála toho, že zapomene choreografii nebo že si přišlápne vlečku, což se jí při generálce opravdu stalo. "Byly chvíle, kdy jsem byla unavená a říkala jsem si, jestli se mi všechno, co do příprav na miss investuji, vrátí - a vrátilo:)"

Od 15 let žila s otcem

Kateřina má podle svých slov rodinné zázemí trochu složité, ale úspěch jí prý přáli všichni její bližní. "Mám dvě vlastní sestry, jedné je dvaadvacet a druhé jsou dva měsíce, potom mám ještě nevlastní sourozence, bratra a sestru. Jsme prostě velká rodina."

Katka do svých patnácti let žila s maminkou, ale pak jí otec nabídl, že by mohla jít do Prahy. "To jsem přijala, protože mě lákal městský ruch, modeling a různé další možnosti," vysvětlila své rozhodnutí přerovská rodačka. "Rozhodně za tím nejsou žádné neshody s mamkou. A život ukázal, že jsem se rozhodla správně."

Přítele momentálně neřeší

Kateřina miluje společenský život a ráda si dá občas sklenku červeného vína. Její přítel, se kterým chodí teprve dva měsíce, je dvaadvacetiletý vysokoškolský student. "Jsem se svým současným partnerem naprosto spokojená, je pro mě velkou oporou. Určitě nás ale čeká velký nátlak, ale zatím jsme spokojení a šťastní a není žádný problém."

Velkým vzorem Kateřiny Sokolové je Miss World Taťána Kuchařová. "Dokázala, že člověk dokáže neuvěřitelné věci, když chce. Imponuje mě na ní její cílevědomost," svěřila se Kateřina, která je zároveň nositelkou titulu Miss Silueta, Miss Bohemia 2007 a v minulosti se už zúčastnila soutěže Topmodelka tisíciletí a objevila se v časopisech Cosmo girl a Dolce Vita.

A stejně jako Taťána by se i Katka chtěla věnovat charitě. "Už před miss jsem začala projekt, kterým bych chtěla pomáhat starým lidem, zpestřit jim život a organizovat pro ně různé zábavné akce - doufám, že se mi to povede," dodala Katka závěrem.