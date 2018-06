Miss ČR chce do své soutěže zapojit evropské státy

, aktualizováno

Miss ČR roztahuje křídla do celé Evropy. Poté, co přišla o licenci Miss World, vyšlo najevo, že světové soutěži vadil právě fakt, že tým kolem Taťány Kuchařové chce do své show zapojit i okolní státy.