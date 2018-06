Miss ČR čeká na vítězku. Hlasujte pro nej finalistku iDNES.cz

Boj o novou královnu krásy začal prakticky již letos v červnu, kdy se celkem šestnáct krásek přesunulo do exotické Dubaje na školu Miss. Právě tady dostaly první rady, podrobily se nejrůznějším testům a vyzkoušely si, jaké je vystupování na veřejností. Součástí vzdělávacího programu totiž byl i galavečer, kterého se osobně účastnil i šejk emirátu Ras Al Khaimah Faisal bin Saqr al Qassimi. "Je to fešák, nevadilo by mi být jeho čtvrtou ženou, ještě tam je jedno volné místo," vtipkovaly některé semifinalistky.

Dívkám i přítomným hostům tehdy zazpívala Lucie Bílá. V repertoáru se tehdy měl objevit i hit Ave Maria, ale vzhledem k náboženskému podtextu, který se neslučuje se zdejší vírou, píseň z playlistu pořadatelé vyškrtli. Bílá po svém vystoupení hotel opustila, protože ji hned druhý den čekalo natáčení videoklipu k novému songu Bang bang, který se objeví i v třicetiminutovém dokumentu o Miss ČR v Dubaji. "Musím do postele, vstávám ve čtyři," omluvila se tehdy. - VIDEO: Bílá ohromila Araby i šejka, Ave Maria ale z programu vyškrtla

Miss ČR se od předchozích ročníků liší hned v několika směrech. Kromě toho, že finále poprvé probíhá na podzim, doznalo změn i samotné pojetí: poté, co soutěž převzala společnost Central Group, proměnila volbu královny krásy v charitativní projekt. Část peněz tak půjde i na nadaci prezidentky Miss ČR Taťány Kuchařové Krása pomoci.

VIDEO: Každá blondýna nemusí být hloupá a naivní, říká moderátor Miss ČR Šimůnek

Finále se odehraje v sobotu od 20 hodin v přímém přenosu České televize. Moderátory akce jsou Miroslavové Etzler a Šimůnek. "S Mirkem se známe z divadla i natáčení. Považuji ho za milého, vtipného, jedním slovem fajn muže. Myslím, že je to vhodný výběr. Otázkou je, zda-li jsem já vhodným protějškem pro něj," odpověděl Šimůnek v on-line rozhovoru s čtenáři iDNES.cz. - celý on-line rozhovor najdete zde