Miss ČR 2008 má první semifinalistky

Odborná porota v čele s prezidentem Miss ČR a předsedou poroty Milošem Zapletalem vybírala dívky ze západu Čech. Na konkurz do Studia Wella Praha jich přišlo přes tři sta.

Konkurz opět potvrdil trend posledních let. "Dívky chodí stále připravenější a jsou mnohem lépe jazykově vybavené. Na jednu stranu jde samozřejmě o generaci slečen, které se učí anglicky od útlého dětství, na stranu druhou jsou priority naší tradiční soutěže už natolik známé, že dívky moc dobře vědí, co jim pomůže a co uškodí," řekl Zapletal.

První dvanáctka semifinalistek se utká o další postup v zábavné show Miss Bohemia. Galavečer s Lucií Bílou, Ivanou Christovou, Veronikou Chmelířovou, taneční skupinou IF, Janem Čenským a Milošem Zapletalem se uskuteční 23. listopadu 2007 v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis večer.

Z Miss Bohemia postoupí tři vítězky rovnou do finále Miss ČR 2008, které se bude konat 15. března. Dívky ze čtvrtého až devátého místa se o postup do finále utkají v Malém finále 6. prosince v Plzni se svými konkurentkami z Miss Moravia.