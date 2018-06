Nevyhýbám se experimentování, pokud není škodlivé, říká Doleželová

„Poslední roky se věnuji především moderování a farmacii. Takže to mi teď nejvíce zabírá čas. Modelingu se díky zmíněným aktivitám téměř nevěnuji,“ přiznala Doleželová.

Po delší době však udělala výjimku a stala se tváří kosmetické řady. „Myslím si, že jde o velmi zajímavé věci, kterým se nebráním. S experimentováním nemám problém. Samozřejmě musí jít o zdraví neškodné věci,“ přiznala bývalá královna krásy.

„Má lékárna se díky mému studijnímu zaměření specializuje právě na kosmetiku, takže tyto dvě věci se přirozeně propojují. Ovšem aby člověk vypadal dobře, je stejně nejdůležitější pozitivní veselá mysl, kvalitní a dlouhý spánek,“ dodala.

Ve formě se bývalá Miss udržuje především tenisem, tancem či golfem, kam ráda vyrazí s rodinou nebo přáteli. Jestli je znovu zadaná, nechtěla prozradit.

„S kým vyrazím za sportem, na jídlo či do kina, to už je jen má osobní věc. O soukromí hovořit nechci, proto to nechám na vašich domněnkách,“ řekla Doleželová.