Miss Cojocarová je sexy Amazonka. Zhubla 5 kilo a je stále bez přítele

Skleník pražské botanické zahrady na Albertově se proměnil v exotickou džungli a Šárka Cojocarová se změnila v exotickou bohyni.

"Amazonky byly bojovné ženy z dávných dob, které se ve starém Řecku staly častým námětem tvořivých umělců, pro něž se válčící, bezprsé a prudké ženy mužských rysů staly vábivým a lákavým zdrojem fantazie," řekla stylistka Leona Grešáková. "Myslím, že mi to sedne," prohlásila Šárka se smíchem ještě před focením.

Česká Miss Earth 2011 Šárka Cojocarová a stylistka Leona Grešáková Make-up artistka Kateřina Lorencová a česká Miss Earth 2011 Šárka Cojocarová

Rozhodně však jako mužatka nevypadá, což dokazují i fotografie, na kterých se objevila v plavkách, s kožešinami a jako zbraň měla luk. Výsledný snímek fotografa Lukáše Dvořáka bude použit pro kalendář, kde budou prezentovány všechny účastnice mezinárodní soutěže krásy.

Česká Miss Earth 2011 Šárka Cojocarová v roli sexy Amazonky

Šárka se zatím na finále nijak zvlášť nepřipravuje, ale už zhubla pět kilo a patrně další ještě půjdou dolů i v Thajsku. "Myslím, že i tam nějaké to kilo padne, protože to bude náročné," prozradila.

Kolik kufrů s sebou do Thajska poveze, zatím neví, ale bude jich prý hodně. "Hlavní večerní šaty mi bude dělat návrhářka Jana Berg, možná jich bude víc. Dvoje troje dlouhé šaty a spoustu koktejlek. Národní kroj si asi půjčím na Moravě. Zatím se neodvažuji odhadovat, kolik kufrů to bude," řekla.

Šárka Cojocarová se před finále Miss Earth 2011 proměnila v Amazonku.

Miss Earth má také ekologický charakter a Šárka prozradila, že má k přírodě kladný vztah. Pochází z vesnice, kde také vyrůstala, a doma mají malou farmu.

"Máme pejsky, ptáka, králíky, slepice a ovce. Ale slepici bych asi nezabila, bylo by mi to líto," prohlásila. "Řeším spíš ty biopotraviny. My si doma pěstujeme rajčata a podobně, takže tohle je mi bližší, než že bych četla, jestli je něco testováno na zvířatech jako například kosmetika."

Šárka na vlastní kůži také poznala negativní sílu bulváru, protože je sestřenicí odsouzeného žháře z Vítkova Václava Cojocaru. Teď už má ale klid. "Už to pominulo, už to není zajímavé téma. Hlavně to bylo před finále České Miss," prozradila.

Světové finále Miss Earth 2011 bude 12. listopadu v letovisku Pattaya v Thajsku. Soutěž Miss Earth vznikla v roce 2001 a vítězka se stává také velvyslankyní celosvětové ekologické kampaně na ochranu životného prostředí.