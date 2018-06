Miss Christovou okouzlil Pavel Nedvěd

Čtvrtá příčka připadla českému kapitánovi Pavlu Nedvědovi. Nejvíce sympatií si ale vysloužil Portugalec Luis Figo.

"Boduje především příjemným nenuceným úsměvem, který rozzářil celou jeho tvář," řekla o Figovi listu Šport třiatřicetiletá Christová, která má v Bratislavě a v Praze reklamní agenturu, stále se věnuje modelingu, zpívání a hlavně své desetileté dceři Daniele.

Portugalci bodují

Také na druhé a třetí příčce skončili hráči z jihu Evropy. Za Figem následuje jeho krajan Nuno Gomes, jehož Miss roku 1989 označila za velmi hezkého muže, který působí navenek chlapecky nevinně. Řecký brankář Antonios Nikopolidis naopak přitahuje Christovou svou zkušeností a zralostí, kterou umocňují šediny na jeho hlavě.

Nedvěd s úsměvem nic nepokazí

Jižanskou dominanci v žebříčku nejhezčích fotbalistů se podařilo prolomit Pavlu Nedvědovi, jehož slovenská krasavice zařadila na čtvrté místo. "Velmi sympatický. Zaujal mě velmi dobře zvolený střih vlasů, ostré rysy tváře jako by zvýrazňovaly jeho osobnost. Sluší mu to, ale úsměvem na tváři by nic nepokazil," zhodnotila českého reprezentanta.

Do žebříčku se vešli ještě Řek Georgios Seitaridis, Nizozemec Ruud van Nistelrooy a Portugalec Ricardo Pereira.

Beckham propadl

U Christové naopak zcela propadli vyhlášení fotbaloví krasavci, jakými jsou David Beckham nebo Italové Francesco Totti či Alessandro Nesta. Například u Beckhama se jí nelíbí zejména kratší sestřih vlasů, které by si měl prý nechat určitě narůst.