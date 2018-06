Miss: Chlap na mateřskou nepatří

FOTOGRAFIE RENATY ZDE

Příjemná blondýnka s modrýma očima. Je jí 19 let, odmítá diety, má ráda sladkosti. Při rozhovoru nepohrdla štrúdlem. "To je domácí? Tak to si dám ráda," řekla studentka pedagogické fakulty v Olomouci. Ráda čte knížky Milana Kundery, pět let má přítele.

Bydlí s rodiči v Ivanovicích na Hané. Ostatně moravské rodiště nezapře, mluví spisovně, vyslovuje měkké i a občas řekne "chcou" místo "chtějí". Pro silikonové implantáty použila legrační výraz "umělohmotná prsa". Taková je nová Česká Miss.

* V dovednostní disciplíně jste si zahrála na moderátorku. Tvrdila jste, že byste ráda dělala novinářku. Pojďme si prohodit role. Já budu miss a vy redaktorka MF DNES. Na co byste se mě zeptala?

Jak se jako miss cítíte? Jste v klidu?

* Víte, pořád jsem si to ještě neuvědomila, nečekala jsem to. Kamarádky mi volaly a gratulovaly, ale já tomu pořád nevěřím.

Tak to věřím. (smích) Taky jsem tomu nevěřila. Čekala jsem, že mi někdo přijde říct: Promiňte, my jsme se spletli.

* Myslíte, že vám tu odpověď lidi uvěří? Někomu to může připadat jako falešná skromnost.

Ale bylo to tak. Po postupu do finálové dvanáctky jsem si říkala: Dál už to asi nepůjde. Pak jsem byla šťastná za šestku, ty holky mi připadaly všechny krásnější. Jsem taková obyčejná holka: krev a mlíko.

* Zase tak úplně obyčejná nebudete, když si vás diváci zvolili za nejhezčí českou dívku.

Lidi mají asi dost těch missek, co vypadají jako z formičky. Těžko budu dohánět zažitý ideál 90-60-90. V pase mám o tři čísla víc. Nejsem z těch nejhubenějších.

* Přesto vyhlásili vaše jméno. Jak se vám tu první noc spalo jako miss?

Byla jsem unavená, ale nemohla jsem usnout. Na hotel jsem přišla kolem třetí, ale usnula jsem až v půl páté. Na telefonu jsem měla asi osmdesát zpráv, přečetla jsem si je. Pak jsem si napustila vanu, lehla jsem si do ní a přemýšlela jsem.

* Na hlavě jste měla korunku? Nebo tu už jste odevzdala neznámému pánovi, který ji večer vydražil za 350 tisíc?

Ještě pořád ji mám, ale budu ji muset odevzdat, udělají mi duplikát. Ve vaně jsem ji neměla, bála jsem se, že by mi zrezla. (smích) Položila jsem ji na noční stolek.

* Co se vám v té vaně honilo hlavou?

Že se mi splnil sen. Že snad nezklamu ty lidi, kteří mi poslali hlas.

* A že vás budou poznávat lidi na ulici, že se o vás budou zajímat novináři a někteří se vám budou šťourat v soukromí?

Z toho trošku strach mám, ale věřím, že lidi v Ivanovicích mě budou spíš podporovat než pomlouvat. Vždycky jsem chtěla být bohatá a slavná. Teď jsem vyhrála miss, tak si přece nebudu stěžovat.

* Napadlo vás třeba to, že se vám teď budou nabízet slavní a bohatí muži?

Mám přítele Tomáše, jsme spolu už pět let.

* A co říkal vaší výhře?

Držel mi palce v hledišti. Byl v šoku, měl radost. Ale trochu se bojí, co přijde.

* A co přijde?

Uklidnila jsem ho. Říkala jsem, že to bude těžké, že na sebe budeme mít míň času, ale že musíme dělat vše pro to, abychom to nepokazili. Tomáše mám moc ráda, je to moje první láska. Seznámili jsme se na diskotéce, sbalila jsem ho vlastně já. Zeptala jsem se, kolik je hodin. Je sice o trochu starší, ale vypadá hodně mladě. Když jdeme do hospody, tak občas musí ukazovat občanku. Je to přítel a zároveň moje nejlepší kamarádka. Chci s ním zůstat.

* Vyhrála jste roční pronájem bytu v Praze. Budete bydlet spolu?

Přítel bude za mnou dojíždět asi na víkendy. Studuje v Brně univerzitu, obor dřevařství, a brzy bude dělat bakalářské zkoušky. Bude mi smutno. Pořád potřebuju mít kolem sebe blízké lidi, jsem závislá na rodině i na příteli. Když mám někam na delší dobu odjet, jsem nervózní a stýská se mi.

* Nedivím se, že se váš přítel bojí. Víte, jak to chodí? Polovina miss krátce po zvolení vyměnila partnery. Našla si slavné sportovce, podnikatele.

Vím, je to jen na nás.

* Dovedla byste si představit, že vy budete budovat kariéru víc než váš muž? Zatím to tak vypadá, pokud zůstanete u svého přítele.

Nechtěla bych se tlačit nad něj. Záleží na možnostech. Když bude mít šanci on, tak bych se víc stáhla.

* Nabídnu vám dva modely. Premiérova manželka Zuzana Paroubková zastává názor, že žena se stará o muže a jeho kariéru. Na druhou stranu režisérka Olga Sommerová, známá česká feministka, tvrdí, že muž i žena by se měli starat o domácnost půl na půl. Co je vám bližší?

Ten první model je mi úplně cizí. Ten druhý? Nejsem feministka, ale tvrdím, že v rodině má žena i muž své povinnosti a role. Je dobře, když muž ženě s něčím pomůže, ale hlavní je vztah, dohoda, komunikace. Nemyslím, že by chlap měl doma vysávat a žehlit. V tom nevidím záruku pohody.

* Poslala byste muže třeba na mateřskou dovolenou? Ve Švédsku se na mateřské oba rodiče střídají.

To vůbec. Když přijdou děti, budu se o ně starat. Vše ostatní půjde stranou. Chtěla bych mít dvě. Ale to je ještě hodně daleko.

* Mezi miss není v kurzu jen slavný partner, ale třeba i plastické operace. Diana Kobzanová si nechala vylepšit prsa a zvětšit ret. Na co se chystáte vy?

Na plastiku bych šla, jen kdybych měla nějaký velký komplex. A ten bych jako miss mít neměla. Neměla jsem ho nikdy. Ani když jsem byla v mládí strašně hubená a dlouho jsem vypadala jako dítě.

* Takže?

Někteří lidé to tají, nechcou, aby se o tom mluvilo. Já plastické operace neodsuzuju. Pěkně udělaná umělohmotná prsa se mi líbí. Ale nemyslím si, že bych na tom byla tak bídně, že bych to potřebovala. Až budu jednou stará a vrásčitá, tak možná...

* A ještě jedna věc je u miss v poslední době moderní - focení erotických snímků. Diana Kobzanová za lechtivé fotky dokonce přišla o korunku, protože tím porušila smlouvu. Co máte ve smlouvě vy?

Nesmím se nikde odhalovat, ukazovat nahá.

* A hrozí vám nějaké sankce za porušení?

Nepídila jsem se po tom, ani mě to nezajímá, protože se nechystám něco takového udělat.

* Ani tři miliony korun za fotky do erotického časopisu by vás nezlomily?

To si neumím představit.

* Ty fotky, nebo ty peníze?

Ani jedno. Nemám na to povahu.

* Ani hezké umělecké akty byste nenafotila?

Neodsuzuju to, mně se ty umělecké fotky líbí. Ale nic takového neplánuju, jsem i trochu stydlivá.

* Přesto jste se přihlásila do Miss a v přímém přenosu jste před miliony diváků pózovala v plavkách. Byla jste nervózní?

Nejvíc nervózní jsem byla před disciplínou, v níž jsme dostávaly otázky od poroty. Tam nešlo nic zamaskovat, tam jsem se mohla rychle ztrapnit před celým národem.

* Měla jste z výkonu dobrý pocit?

Tak uprostřed. Nebylo to hrozné, abych musela chodit kanály, ale ani jsem neperlila.

* Pamatujete si ty otázky?

Vojta Kotek se mě ptal, jestli umím vařit, a já odpověděla, že vařím jen polotovary a věci ze sáčku. Další otázka byla, koho bych pozvala z poroty na večeři, a já řekla, že bych pozvala všechny ze sálu.

* Jednu otázku vám dal i bývalý prezident Václav Havel. Na co byste se zeptala vy jeho?

Jak se mu daří? Co dělá? Jaký má názor na dění v republice?

* A na jeho názor na soutěže Miss?

Říkal, že se takových akcí moc neúčastní, ale rád je sleduje v televizi.

* A co další porotce, fotograf Jan Saudek? Co ten vám řekl o modelkách?

Když jsme se setkali poprvé na tiskové konferenci, tak na nás volal: Jé, anorektičky. Ale pak říkal, že se mu líbí každá žena.

* To je jeho známý bonmot. Tvrdí, že má u žen úspěch, protože se mu líbí každá. Ale o modelkách říká, že jsou jen věšák na oblečení a vyumělkované panenky bez srdce a bez duše. Co byste na to řekla?

Nemyslím si to.

* Studujete na pedagogické fakultě, ale už pět let si přivyděláváte jako modelka. Teď to bude zřejmě vaše hlavní zaměstnání. Uspokojí vás to?

Momentálně mě to uspokojuje. Ale nedá se to dělat věčně, mám před sebou tak deset let, jestli u toho vydržím. Jednou třeba budu dělat moderátorku, to by mě bavilo. Nebo budu učit na prvním stupni základní školy. Mám ráda malé děti a vlastně to studuji. Teď budu muset po prvním semestru přerušit na rok a budu se věnovat povinnostem miss. Určitě chci tu školu dokončit.

* Ale teď jste modelka. Co vás na tom baví?

Není to moc obohacující povolání, není ani moc důležité pro svět. Je to dobrá šance, jak si vydělat, zviditelnit se.

* Zaslouží si modelky ty peníze? Zdá se vám spravedlivé, že lékaři a doktoři mají mnohem míň peněz než modelky či sportovci?

Lékaři jsou určitě potřebnější, zaslouží si uznání. Kdejaká modelka by se ve srovnání s ním mohla zahrabat. Ale je to byznys. Takový je svět. O kom je slyšet, ten dostává peníze.

* V reklamách, soutěžích Miss, při módních přehlídkách, všude jsou vidět hubené, až vychrtlé modelky. Logicky takhle touží vypadat i dospívající dívky. Co byste jim vzkázala?

V žádném případě nesmí přestat jíst. Měly by omezit jídelníček, pravidelně jíst, cvičit, víc se pohybovat. Ale nepřehánět to. Bulimie, anorexie je konec všeho. U kolegyň jsem se s tím setkala. Je to zrádná nemoc, rychle může být konec.

* Po vás nikdy nikdo nechtěl, abyste zhubla?

Ne, a o dietě nechci ani slyšet. Prostě bych to nevydržela, strašně ráda jím a mamka výborně vaří. Snažím se krotit v jídle, ale je to utrpení. Jen před finále soutěže jsem jedla míň, měla jsem trémou stažený žaludek.

* Ale v Německu byste si v televizní soutěži modelky Heidi Klumové asi vyslechla, že jste tlustá. Nedávno totéž řekli dívce, která vážila 52 kilogramů, a byl z toho skandál.

Vím o tom a vůbec se mi to nelíbilo. A to ne proto, že mám ještě o tři kila víc. Mně se líbí ženské tělo. Některé vyhublé modelky vypadají nezdravě.

* A přesto vydělávají miliony. Vy byste si měla ten svůj první milion vydělat podle smlouvy za rok. Co s těmi penězi uděláte?

Budu spořit na byt, za rok nebudu mít kde bydlet.

* Čeho byste ještě chtěla dosáhnout během ročního kralování?

Uspět na Miss Universe, taky pomoci ostatním, zůstat nohama na zemi... A zůstat se svým přítelem.