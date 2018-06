Miss chce Nikolku kojit co nejdéle

O postavu prý obavy nemá a pomalu se chystá pravidelně cvičit. "Chtěla jsem s tím začít hned po porodu, ale nějak mi to zatím nevychází. Když mám chvilku volna a náš malý křikloun usne, bacím sebou a spím," směje se Monika.Jak přiznává, skloubit mateřské povinnosti s podnikáním je vysilující. Bez vydatné pomoci babiček a manžela by to prý nešlo. "Spoustu času mi zabere kosmetická firma, kterou jsme založili na jaře. Starám se, aby vše klapalo, vybírám vůně a obaly a docela jsem té alchymii vodiček a nejrůznějších ingrediencí propadla." S modelingem a předváděním hodlá kravařská Miss Europe zanedlouho skončit. Chce se naplno věnovat výchově dcerky a rozvíjet svou kosmetickou firmu, která se už může pochlubit parfémem Europe s vůní milénia a tělovými přípravky.V nejbližších dnech Monika představí i svou novou dekorativní kosmetiku, které několikanásobná Miss propůjčila své jméno.