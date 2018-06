Miss Československo žije ve Varšavě

Modelingu se věnovala jenom rok. Ale dodnes ji lidé na ulici poznávají. „Jsem z toho až překvapená,“ říká bývalá miss. Díky soutěži krásy prý získala sebevědomí a také v mnohém změnila svoje názory na život. Nicméně, rozhodla se pro jinou profesi.

Začala v Krakově studovat ekonomickou akademii a nakonec si tam našla práci a manžela.

Domů se pak vrátila, jenom aby porodila dceru Aničku, které je dnes už šest let. Česky však moc nemluví, stejně jako Renatin manžel Grzegorz, který je ředitelem jedné mezinárodní firmy ve Varšavě. Ale Renata doufá, že ještě budou mít příležitost se to naučit. I když se jí v Polsku líbí, ráda by v budoucnu nějakou dobu žila v Praze.

"Manžel má ve firmě dobrou pozici, tak doufám, že ho tam pošlou," spřádá plány.

Příští dva roky však stráví ještě ve Varšavě coby ředitelka Českého centra. A ráda by se podobné práci věnovala i poté, co jí vyprší pracovní smlouva. A co je její pracovní náplní? Propagovat českou kulturu.

"Pořádáme různé výstavy a teď právě připravujeme festival českých pohádek. Budeme tady promítat klasické filmy, jako je Pyšná princezna a Princezna se zlatou hvězdou na čele, i novější Troškovy pohádky."