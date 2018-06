Miss Česko-Slovensko: skromný Gott, hezčí Slovenky i polské neštěstí

Podle informací iDNES.cz byl Gott ubytován v jednom z pokojů pražského hotelu Clarion, žádné speciální požadavky kvůli nedávnému zákroku ale neměl. Přál si jako vždycky pouze vlastní šatnu. Na party, která se konala po skončení přímého přenosu, tentokrát nedorazil - dal přednost pohodlí domova, kam ho odvezlo taxi.

Karel Gott Promenáda v plavkách

Slavily naopak Slovenky, které podle zákulisních informací daly do mezinárodního souboje daleko víc úsilí i píle, což se jim vyplatilo. "Byla to férová soutěž, nechali jsme hlasovat diváky a ti si prostě vybrali svůj tým. Nikdo není poražený, byla to zábavná hra a vítězkami jsou naopak všechny," tvrdí prezidentka Miss České republiky Taťána Kuchařová, která však připouští, že Slovenky mají v sobě víc šťávy. "Říká se to o nich a myslím, že se to potvrdilo ve volných disciplínách. Velmi se mi líbily, byly temperamentnější a získaly si víc sympatií."

Vítězný tým slovenských krásek

"Byla jsem velmi překvapená, že jsme to vyhrály. Přeci jen jsme nebyly na domácí půdě, ale jsem ráda, že jsme diváky zaujaly víc," řekla iDNES.cz Miss Universe Slovenské republiky 2009 Denisa Mendrejová. Kdyby měla vybrat svou miss z řad českých konkurentek, stala by se jí úřadující Miss ČR Aneta Vignerová, která mimochodem bodovala svým výrazným hlubokým hlasem. "Anetka je mladá a energická dívka, hodně jsme si rozuměly. Ale síly všech dívek byly opravdu hodně vyrovnané," dodala Mendrejová.

Pořadatelé mezinárodního klání mimochodem nastavili pravidla tak, aby o polovinu menší Slovensko nebylo neznevýhodněné - jedna sms zaslaná od našich východních sousedů měla hodnotu dvou bodů. "Nemyslím si, že tohle byl důvod, proč naše dívky vyhrály. Podle mých informací Slovenky zvítězily s celkem slušným náskokem, a to i v době, kdy už divácké hlasování vzhledem k množství všech soutěží přichází o přízeň lidí. Bylo to suverénní vítězství," zhodnotil verdikt diváků slovenský moderátor Michal Hudák, jehož českým protějškem byl Aleš Háma.

Polská tragédie bylo hlavní téma všech

Není tajemstvím, že na Miss Česko-Slovensko neplánovaně padl stín sobotní polské tragédie, o níž diskutovali snad všichni. V kuloárech se dokonce nesly zvěsti, zda-li se přímý přenos přeci jen neodloží. Sice se tak nestalo, ale na vyjádření soucitu se nezapomnělo. O neštěstí u Smolenska promluvil na odpolední tiskové konferenci ředitel Miss ČR Jiří Adamec, stejný pokyn pak od něj dostal v úvodu přímého přenosu i moderátor.

V zábavné mezinárodní show, která podle vedení Miss České republiky byla první vlašťovkou tohoto typu, ale došlo i na zahájení nového ročníku tradiční soutěže krásy. "Všem dívkám, které by se chtěly přihlásit bych ráda vzkázala, aby se nenechaly ovlivnit informacemi, o kterých se v poslední době naprosto záměrně psalo. Jsme soutěž, která stojí na tradicích. Hledám kvalitní dívky, nejen hezké tváře," zdůraznila Taťána Kuchařová.