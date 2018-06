Miss Česko-Slovensko: naše krásky budou pestré a sexy

Modely pocházejí ze salónu manželů Richterových, rodičů náměstka pražského primátora Milana Richtera, s nímž nějaký čas randila ředitelka Miss ČR Taťána Kuchařová. "Vsadili jsme na barevnost, protože po tak dlouhé zimě všichni potřebují zábavu a pestrost. Šaty jsou hodně ženské, vypichují ženskou postavu, jsou sexy, většinou korzetové a obepínají siluetu tak, aby dobře vynikla," řekla iDNES.cz Eva Richterová.

Zajímavostí je, že stejný podnik obléká i dívky ze Slovenska. Všechny šaty jsou ale ušity tak, aby ladily k přednostem i osobnosti konkrétní slečny a nějaké zvýhodňování Češek nebo Slovenek prý nehrozí. "České i slovenské dívky dostaly stejné barvy, ale modely se liší ve střizích. Každé šaty jsou originál a ke každé dívce bylo přihlíženo individuálně tak, aby jim to slušelo a žádná z nich není nijak znevýhodněna. Stalo se, že se nám některé nelíbily, a tak se musely úplně předělat," doplňuje Richterová.

Zuzana Putnářová na zkoušce šatů pro Miss Česko-Slovensko

Domácí barvy budou v československém boji hájit Aneta Vignerová, Lucie Smatanová, Hana Věrná, Zuzana Putnářová, Veronika Pompeová a Veronika Chmelířová.

Původně se v zábavném programu, který je ohlášením nového ročníku Miss ČR, měla objevit i vítězka z roku 2007 Kateřina Sokolová, která účast nakonec odmítla kvůli předem domluvené práci. U vedení nicméně s tímto argumentem nepochodila - Sokolová prý nechtěla předvádět v plavkách.

VIDEO: Češky a Slovenky poměří krásu v mezinárodním boji Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Osobně si myslím, že Kateřina Sokolová usoudila, že po těch třech letech, kdy není miss, by její vnady nebyly pro diváky to nejlepší, a tak se vymluvila, že ji to nezajímá," uvedl v Top Star Magazínu na Primě odborný poradce Miloslav Zapletal. "Tohle mě upřímně pobavilo. Chodím často přehlídky, kde se musím svléknout i do plavek, patří to k mé práci, takže tohle není pravda," hájí se Sokolová.

Miss Česko-Slovensko odvysílá 10. dubna v přímém přenosu Česká televize.