Miss Čerešňáková: dovolenou v Dubaji prožila ve strachu

Na dovolenou nabitou poznávacími výlety a cestováním vyrazila Čerešňáková tentokrát s kamarádkou a bez svého přítele Adama. Občas ale litovala, že s nimi mužský doprovod není. "Přiznám se, že místním a celkově muslimům jsem se spíše vyhýbala, protože z nich mám trošku strach. Bylo to docela děsné, když jsme byly s kamarádkou večer v nákupním centru, daly si tam kafe a u dalších třiceti stolků byli jen samí chlapi, Arabové v bílých hábitech. Nahánělo to hrůzu. Naštěstí nás nikdo neobtěžoval ani neoslovil, tak jsem se brzy uklidnila," líčí kráska.

Opačnou zkušenost ovšem měla na trhu se zlatem, který navštívila v rámci poznávacího výletu do Dubaje. "Výlet samotný byl úchvatným zážitkem, na trzích bylo ale chování Arabů už velmi dotěrné. S tím jsme se v Ománu nesetkaly a to se tyhle dvě oblasti od sebe víceméně výrazně neliší - jazyk stejný, náboženství stejné, jen tam místo šejků mají sultána," vypráví Eva.

V Dubaji si jedno odpoledne nenechala ujít tamní "exotickou atrakci" - lyžování. "I když to byly podmínky nesrovnatelné s evropskými horami, byla to zábava. A ještě jsem v Dubaji zažila zimu, což může říct jen málokdo," směje se misska.

Spojené arabské emiráty se jí zalíbily natolik, že nyní uvažuje o studiích tam a získání pracovních zkušeností. "Velmi se rozvíjejí, zřejmě dobře vědí, že nemohou věčně žít z ropy a staví neuvěřitelně nové a nové resorty, hotely, měststké čtvrti, celá nová města... Snažila jsem se získat co nejvice informací a jsem jejich systémem a ekonomikou nadšená. Bylo by fajn tam chvíli studovat. Prý tam takto jezdí hodně zahraničních studentů a nemusela bych mít jako holka přehnaný strach. Araba bych ale za muže nikdy nechtěla! To jsem se velmi rada vracela k Adámkovi," uzavírá Čerešňáková.