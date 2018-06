Miss Čerešňáková chodí o berlích a přišla o desetitisíce

"V sobotu jsem byla na charitativní přehlídce v Ostravě a při nácviku, kdy jsem měla jen botasky, jsem špatně našlápla do vyššího schodu," rozvyprávěla se Eva Čerešňáková, která prý v tu chvíli ještě vůbec netušila, jak závažně si tím poranila koleno. Modelka bohužel musí svému bolestivému zranění podřizovat veškerý svůj program.

Nemám zážitky ani peníze

Čerešňáková, kterou doprovodil do restaurace Gusto její přítel Adam, musela zrušit všechny nasmlouvané společenské akce a dokonce přišla i o tři příležitosti prezentovat se jako moderátorka. "To ale není nic proti tomu, že jsem měla jet tento čtvrtek do Berlína, na jednu velice prestižní akci. Ta mě mrzí nejvíc, protože jsem se na ni opravdu těšila," řekla nám Eva smutně. Jeden špatný krok ji totiž připravil jak o neuvěřitelnou sumu peněz, tak hlavně o velké zážitky.



Na večírcích nejím

Pizzafest zlákal také velkou milovnici italské kuchyně Janu Novákovou-Adamcovou. Sportovní moderátorka si evidentně s tím, že italská kuchyně je velice bohatá na kalorie, hlavu neláme.

Maminka jednoročního syna Daniela se v jídle hlídat nemusí. "Je to skoro zázrak. Skutečně, jím všechno, na co mám chuť, ale málo. Jediné pravidlo, které dodržuji, je, že se snažím opravdu nejíst po páté, maximálně šesté hodině večer," odhaluje svoje tajemství s tím, že v jejím případě je to obzvláště škoda, když se ve večerních hodinách koná tolik příjemných, ať už soukromých či společenských událostí.

Horváth buduje hnízdečko

Na party v restauraci Gusto byl k vidění i zpěvák Vlasta Horváth, který se nyní více než zpěvu věnuje rekonstrukci patra rodinného domku, kde spolu s jeho ženou Markétou a svými rodiči již léta bydlí.